Президент Ботсвани підтвердив намір уряду придбати контрольний пакет акцій алмазної компанії De Beers

Президент Ботсвани Дума Боко підтвердив намір уряду придбати контрольний пакет акцій алмазної компанії De Beers, після того, як Anglo American Plc оголосила про продаж своєї 85% частки в межах масштабної реструктуризації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

– заявив Боко під час щорічного звернення в Габороне.

За його словами, вже розпочато конкретні кроки для викупу акцій De Beers у британської компанії.

De Beers, більшість алмазів якої видобувається саме в Ботсвані, є ключовим джерелом доходів країни – на алмази припадає близько 80% експорту. Попри сповільнення ринку та зростання конкуренції з боку лабораторних каменів, президент наголосив, що алмазна промисловість і надалі залишатиметься фундаментом економіки.

Хоча ця адміністрація наполягає на диверсифікації гірничодобувного сектору, алмази й надалі будуть основним фактором економічного зростання та трансформації нашої країни