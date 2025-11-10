Президент Ботсвани підтвердив намір уряду придбати контрольний пакет акцій алмазної компанії De Beers
Київ • УНН
Президент Ботсвани Боко підтвердив намір уряду придбати контрольний пакет акцій алмазної компанії De Beers. Уряд вже розпочав конкретні кроки для викупу акцій у британської компанії Anglo American Plc.
Президент Ботсвани Дума Боко підтвердив намір уряду придбати контрольний пакет акцій алмазної компанії De Beers, після того, як Anglo American Plc оголосила про продаж своєї 85% частки в межах масштабної реструктуризації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Уряд використовуватиме контрольний пакет акцій
За його словами, вже розпочато конкретні кроки для викупу акцій De Beers у британської компанії.
De Beers, більшість алмазів якої видобувається саме в Ботсвані, є ключовим джерелом доходів країни – на алмази припадає близько 80% експорту. Попри сповільнення ринку та зростання конкуренції з боку лабораторних каменів, президент наголосив, що алмазна промисловість і надалі залишатиметься фундаментом економіки.
Хоча ця адміністрація наполягає на диверсифікації гірничодобувного сектору, алмази й надалі будуть основним фактором економічного зростання та трансформації нашої країни
На контроль над De Beers також претендують інші гравці, зокрема державна алмазна компанія Анголи Endiama EP та групи інвесторів, пов’язані з колишніми керівниками De Beers. Проте Ботсвана прагне завершити угоду самостійно, можливо, за підтримки суверенного фонду Оману, який може допомогти профінансувати покупку.
