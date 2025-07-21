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Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы

Киев • УНН

 • 11210 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля назначил новых послов в ряде стран и международных организаций. Среди назначений - послы в Кении, Кувейте, Испании, Омане, Канаде, Мексике, Кипре, Малайзии, Бельгии, Японии, Анголе, Эстонии, Боснии и Герцеговине, ОАЭ, Алжире и ЮАР.

Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в ряд стран и организаций. Соответствующие президентские указы от 21 июля размещены на сайте Президента, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о назначении:

  1. Юрия Токаря Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кения и Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
    1. Максима Субха Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт;
      1. Юлии Соколовской Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания и Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);
        1. Ольги Селих Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман;
          1. Андрея Плахотнюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде и Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
            1. Сергея Погорельцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах;
              1. Сергея Нежинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр;
                1. Геннадия Надоленко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии;
                  1. Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бельгия;
                    1. Юрия Лутовинова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии;
                      1. Андрея Касьянова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ангола;
                        1. Владимира Боечко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике;
                          1. Владимира Бачинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине;
                            1. Александра Балануцы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
                              1. Александра Воронина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике;
                                1. Александра Щербы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Южно-Африканской Республике.

                                  Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов21.07.25, 11:13 • 2368 просмотров

                                  В то же время Президент подписал указы об увольнении послов:

                                  • Дмитрия Сеника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
                                    • Андрея Праведника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенной Республике Танзания, Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
                                      • Андрея Плахотнюка с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция;
                                        • Дмитрия Пономаренко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Монголии;
                                          • Сергея Погорельцева с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Андорра, Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);
                                            • Руслана Нимчинского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;
                                              • Ярослава Мельника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций;
                                                • Максима Кононенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике;
                                                  • Юлию Ковалив с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
                                                    • Василия Кирилыча с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Боснии и Герцеговине;
                                                      • Николая Дорошенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан;
                                                        • Оксаны Драмарецкой с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Панама, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Белизе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гватемала, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Коста-Рика;
                                                          • Любови Абравитовой с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.

                                                            Также Президент подписал указ, которым освободил Максима Субха с должности Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

                                                            Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание19.07.25, 14:24 • 14451 просмотр

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