Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля назначил новых послов в ряде стран и международных организаций. Среди назначений - послы в Кении, Кувейте, Испании, Омане, Канаде, Мексике, Кипре, Малайзии, Бельгии, Японии, Анголе, Эстонии, Боснии и Герцеговине, ОАЭ, Алжире и ЮАР.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в ряд стран и организаций. Соответствующие президентские указы от 21 июля размещены на сайте Президента, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, речь идет о назначении:
- Юрия Токаря Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кения и Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
- Максима Субха Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт;
- Юлии Соколовской Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания и Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);
- Ольги Селих Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман;
- Андрея Плахотнюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде и Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
- Сергея Погорельцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Сергея Нежинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр;
- Геннадия Надоленко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии;
- Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бельгия;
- Юрия Лутовинова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии;
- Андрея Касьянова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ангола;
- Владимира Боечко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике;
- Владимира Бачинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине;
- Александра Балануцы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
- Александра Воронина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике;
- Александра Щербы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Южно-Африканской Республике.
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В то же время Президент подписал указы об увольнении послов:
- Дмитрия Сеника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);
- Андрея Праведника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенной Республике Танзания, Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);
- Андрея Плахотнюка с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция;
- Дмитрия Пономаренко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Монголии;
- Сергея Погорельцева с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Андорра, Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);
- Руслана Нимчинского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;
- Ярослава Мельника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций;
- Максима Кононенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике;
- Юлию Ковалив с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
- Василия Кирилыча с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Боснии и Герцеговине;
- Николая Дорошенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан;
- Оксаны Драмарецкой с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Панама, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Белизе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гватемала, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Коста-Рика;
- Любови Абравитовой с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.
Также Президент подписал указ, которым освободил Максима Субха с должности Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.
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