Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в ряд стран и организаций. Соответствующие президентские указы от 21 июля размещены на сайте Президента, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о назначении:

Юрия Токаря Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кения и Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат); Максима Субха Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт; Юлии Соколовской Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания и Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО); Ольги Селих Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман; Андрея Плахотнюка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде и Представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО); Сергея Погорельцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Мексиканских Соединенных Штатах; Сергея Нежинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Кипр; Геннадия Надоленко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Малайзии; Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бельгия; Юрия Лутовинова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии; Андрея Касьянова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ангола; Владимира Боечко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике; Владимира Бачинского Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине; Александра Балануцы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах и Постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA); Александра Воронина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике; Александра Щербы Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Южно-Африканской Республике.

Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов

В то же время Президент подписал указы об увольнении послов:

Дмитрия Сеника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бахрейн, Постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA);

Андрея Праведника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенной Республике Танзания, Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат);

Андрея Плахотнюка с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция;

Дмитрия Пономаренко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Монголии;

Сергея Погорельцева с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Андорра, Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО);

Руслана Нимчинского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;

Ярослава Мельника с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций;

Максима Кононенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике;

Юлию Ковалив с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО);

Василия Кирилыча с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Боснии и Герцеговине;

Николая Дорошенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан;

Оксаны Драмарецкой с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Мексиканских Соединенных Штатах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Панама, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Белизе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гватемала, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Коста-Рика;

Любови Абравитовой с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике.

Также Президент подписал указ, которым освободил Максима Субха с должности Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание