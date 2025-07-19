Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание

Президент Владимир Зеленский получил доклад от министра иностранных дел Андрея Сибиги о новых санкциях против рф и договоренностях с США. На понедельник готовится совещание с послами для определения приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с Соединенными Штатами. Также обсуждались ситуация на границе между рф и Грузией относительно граждан Украины и назначение новых послов, сообщил Президент, пишет УНН.

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"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Подытожили работу с партнерами в Евросоюзе по 18-му санкционному пакету. Поручил оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции. Работаем также со странами Европы вне Евросоюза, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам", - написал Зеленский в соцсетях.

Второе: министр доложил о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе. Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, относительно дальнейших отношений с США - сообщил Президент.

Также, по словам Главы государства, министр доложил о "ситуации на границе между россией и Грузией относительно граждан Украины, которых фактически "выбрасывают" с российской территории без документов и предупреждения как Украины, так и грузинской стороны". "В частности, это украинцы, которых россияне выпускают из тюрем и лагерей на контролируемой россией территории. Украинские дипломаты занимаются организацией транзита этих граждан нашего государства в Украину", - отметил Президент.

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