Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду
Київ • УНН
Президент Зеленський отримав доповідь від міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нові санкції проти рф та домовленості зі США. Обговорювалися також ситуація на кордоні рф-Грузія щодо громадян України та призначення нових послів.
Президент Володимир Зеленський отримав доповідь від міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нові санкції проти рф та домовленості зі США, на понеділок готується нарада з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із Сполученими Штатами. Також обговорювалися ситуація в прикордонні між рф та Грузією щодо громадян України і призначення нових послів, повідомив Президент, пише УНН.
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"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - написав Зеленський у соцмережах.
Друге: міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США
Також, зі слів Глави держави, міністр доповів про "ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони". "Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", - зазначив Президент.
МЗС про українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні: евакуйовано вже 12 людей26.06.25, 15:28 • 2763 перегляди
Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів