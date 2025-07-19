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Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Президент Зеленський отримав доповідь від міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нові санкції проти рф та домовленості зі США. Обговорювалися також ситуація на кордоні рф-Грузія щодо громадян України та призначення нових послів.

Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь від міністра закордонних справ Андрія Сибіги про нові санкції проти рф та домовленості зі США, на понеділок готується нарада з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із Сполученими Штатами. Також обговорювалися ситуація в прикордонні між рф та Грузією щодо громадян України і призначення нових послів, повідомив Президент, пише УНН.

Деталі

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - написав Зеленський у соцмережах.

Друге: міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США

- повідомив Президент.

Також, зі слів Глави держави, міністр доповів про "ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони". "Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну", - зазначив Президент.

МЗС про українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні: евакуйовано вже 12 людей26.06.25, 15:28 • 2763 перегляди

Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів

- повідомив Зеленський.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
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Володимир Зеленський
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