МЗС про українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні: евакуйовано вже 12 людей

Україні відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки українців, які були депортовані з рф після відбуття покарання. Вже було евакуйовано 12 людей, на 27 червня заплановано черговий рейс для 14 українців. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

МЗС відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з рф після відбуття покарання на її території - повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.

Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми. Так, завдяки узгодженому Посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту: 21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України. 25 червня здійснено евакуацію ще девʼятьох українських громадян. На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників - розповіли у МЗС.

У відомстві наголошують, що посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України - зазначали в міністерстві.

Контекст

Портал "Медіазона" повідомляв, що понад 50 українців живуть у підвалі біля грузинського кордону в очікуванні дозволу на в'їзд.

Більшість цих людей — колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній часто багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян (ЦВСІГ). З середини червня російська влада масово вивозить їх до кордону з Грузією.

За півроку російські судді винесли вироки майже 200 українським військовим: деталі