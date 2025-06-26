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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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МЗС про українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні: евакуйовано вже 12 людей

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Україна знає про утримання громадян, депортованих з рф, на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах, а українські дипломати працюють над вирішенням проблеми. 12 українців уже евакуйовано, ще 14 очікують на черговий рейс.

МЗС про українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні: евакуйовано вже 12 людей

Україні відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки українців, які були депортовані з рф після відбуття покарання. Вже було евакуйовано 12 людей, на 27 червня заплановано черговий рейс для 14 українців. Про це журналістам повідомили в МЗС, передає УНН.

Деталі

МЗС відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки громадян України, які були депортовані з рф після відбуття покарання на її території

- повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що консульська посадова особа Посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.

Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми. Так, завдяки узгодженому Посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту: 21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє громадян України. 25 червня здійснено евакуацію ще девʼятьох українських громадян. На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників

- розповіли у МЗС.

У відомстві наголошують, що посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України

 - зазначали в міністерстві.

Контекст

Портал "Медіазона" повідомляв, що понад 50 українців живуть у підвалі біля грузинського кордону в очікуванні дозволу на в'їзд.

Більшість цих людей — колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній часто багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян (ЦВСІГ). З середини червня російська влада масово вивозить їх до кордону з Грузією.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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