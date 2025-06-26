МИД об украинцах, застрявших на российско-грузинской границе: эвакуировано уже 12 человек

Украине известно об удержании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях ряда украинцев, которые были депортированы из рф после отбытия наказания. Уже были эвакуированы 12 человек, на 27 июня запланирован очередной рейс для 14 украинцев. Об этом журналистам сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

МИД известно об удержании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях ряда граждан Украины, которые были депортированы из рф после отбытия наказания на ее территории - сообщили в министерстве.

Сообщается, что консульское должностное лицо Посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи.

Украинские дипломаты работают над решением проблемы. Так, благодаря согласованному Посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита: 21 июня в Молдову уже были эвакуированы трое граждан Украины. 25 июня осуществлена эвакуация еще девяти украинских граждан. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников - рассказали в МИД.

В ведомстве отмечают, что посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины - отмечали в министерстве.

Контекст

Портал "Медиазона" сообщал, что более 50 украинцев живут в подвале возле грузинской границы в ожидании разрешения на въезд.

Большинство этих людей — бывшие заключенные, которых после освобождения из российских колоний часто много месяцев держат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). С середины июня российские власти массово вывозят их к границе с Грузией.

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