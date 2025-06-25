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За полгода российские судьи вынесли приговоры почти 200 украинским военным: детали

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Судебные дела против захваченных украинцев отличаются одной и той же статьёй – "совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями".

За полгода российские судьи вынесли приговоры почти 200 украинским военным: детали

В россии 184 украинских пленных осуждены за "теракты" на территории курской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал "Медиазона".

Детали

По информации издания, судьи 2-го западного окружного военного суда за полгода вынесли приговоры 184 украинским военным, которых взяли в плен во время операций ВСУ в курской области.

Уточняется, что "с ноября 2024 года в суд поступило 159 дел, в рамках которых было осуждено 267 человек".

В "Медиазоне" обращают внимание, что дела против взятых в плен украинцев в курской области отличаются от других дел о терроризме, поскольку всем фигурантам инкриминируется одинаковая статья – "совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями".

Как сообщает источник, главная военная прокуратура почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам.

Отдельно отмечается случай с одним из осужденных.

Суд признал младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча виновным в совершении теракта за то, что тот 8 октября 2024 года вторгся в курскую область, занял огневые позиции возле Ольговки, а затем в течение трех недель препятствовал эвакуации мирного населения и "запугивал его открытым ношением и применением боевого оружия"

– отмечает издание.

Также сообщается, что "27 октября Гоча получил ранение и сдался в плен".

Справка

Согласно Женевской конвенции, военнопленных запрещено судить за действия, связанные с вооруженной борьбой, если они не являются преступлениями против человечности. В этом контексте массовые приговоры украинским бойцам могут быть квалифицированы как политические репрессии или использование правовой системы в условиях пропаганды.

российские судьи, вынесшие тюремные приговоры пленным бойцам "Азова", получили подозрение04.06.25, 13:14 • 2516 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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