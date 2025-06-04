российские судьи, вынесшие тюремные приговоры пленным бойцам "Азова", получили подозрение

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"
Эксклюзив
10:14 • 2762 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 10373 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
08:02 • 16969 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
06:24 • 45267 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
05:30 • 28452 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 37200 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 54407 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 42829 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 231287 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 162701 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
52%
752мм
Популярные новости

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

4 июня, 02:18 • 14361 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

4 июня, 02:32 • 30582 просмотра

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

05:11 • 26668 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

06:53 • 19194 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 5804 просмотра
публикации

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

06:24 • 45267 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 103000 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 181646 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 231287 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 277838 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Белый дом

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 56492 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 181646 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 130666 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 132485 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 116616 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Facebook

Телеграмма

Фокс Ньюс

ТикТок

российские судьи, вынесшие тюремные приговоры пленным бойцам "Азова", получили подозрение

Киев • УНН

 • 342 просмотра

СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям, которые незаконно приговорили двух пленных бойцов "Азова" к 18 годам заключения. Их судили по надуманным обвинениям.

российские судьи, вынесшие тюремные приговоры пленным бойцам "Азова", получили подозрение

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении двум судьям южного окружного военного суда рф константину простову и сергею образцову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

По материалам дела, в мае и ноябре 2024 года российские судьи незаконно назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Оба украинских воина входили в 12-ю бригаду спецназначения "АЗОВ" и участвовали в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабной войны.

Чтобы отправить украинских воинов в российские тюрьмы, образцов и простов устроили показательное "судилище" по надуманным обвинениям.

Фигуранты нарушили нормы международного права, в соответствии с которыми потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях

- говорится в сообщении.

Следователи заочно сообщили простову и образцову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).

Поскольку оба рашиста находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь их к ответственности.

Капитану российского танкера сообщили о подозрении из-за загрязнения моря мазутом04.06.25, 10:08 • 1910 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Мариуполь
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9