российские судьи, вынесшие тюремные приговоры пленным бойцам "Азова", получили подозрение
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении двум российским судьям, которые незаконно приговорили двух пленных бойцов "Азова" к 18 годам заключения. Их судили по надуманным обвинениям.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о заочном подозрении двум судьям южного окружного военного суда рф константину простову и сергею образцову. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
По материалам дела, в мае и ноябре 2024 года российские судьи незаконно назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима.
Оба украинских воина входили в 12-ю бригаду спецназначения "АЗОВ" и участвовали в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабной войны.
Чтобы отправить украинских воинов в российские тюрьмы, образцов и простов устроили показательное "судилище" по надуманным обвинениям.
Фигуранты нарушили нормы международного права, в соответствии с которыми потерпевшие являются комбатантами вооруженного конфликта. В случае попадания в плен такие лица приобретают статус военнопленных и не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях
Следователи заочно сообщили простову и образцову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, в частности нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949).
Поскольку оба рашиста находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь их к ответственности.
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