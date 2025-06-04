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Капитану российского танкера сообщили о подозрении из-за загрязнения моря мазутом

Киев • УНН

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Капитана российского танкера подозревают в загрязнении моря, что нанесло ущерб более чем на 20 млрд грн. В декабре 2024 года из танкера вытекло 1500 тонн мазута в воды Украины.

Капитану российского танкера сообщили о подозрении из-за загрязнения моря мазутом

Капитану российского танкера сообщено о подозрении за загрязнение моря с убытками более чем на 20 млрд грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Капитану российского танкера сообщено о подозрении по факту загрязнения моря, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Суть дела

По данным следствия, в декабре 2024 года российский нефтяной танкер под управлением капитана - гражданина государства-агрессора шел по территориальным водам Украины, осуществляя перевозку 4-х тонн мазута М-100 из Волгограда в порт "Кавказ".

"Подозреваемый, вопреки требованиям мореплавания, не учел погодные условия в акватории Азовского и Черного морей, а также в Керченском проливе, что привело к аварии судна. Из-за механических повреждений танкера произошла утечка 1500 тонн мазута во внутренние и территориальные воды Украины", - говорится в сообщении.

"Это привело к загрязнению моря, нанесло вред его живым ресурсам и нанесло государству ущерб более чем на 20 млрд грн", - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

В прокуратуре не указывают названия российского танкера, но в декабре 2024 года на танкере "Волгонефть-109" с 4000 тонн мазута произошла утечка груза возле порта "Кавказ". На тот момент это был третий такой случай после аварий двух других танкеров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Азовское море
Черное море
Украина
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