Капитану российского танкера сообщили о подозрении из-за загрязнения моря мазутом
Киев • УНН
Капитана российского танкера подозревают в загрязнении моря, что нанесло ущерб более чем на 20 млрд грн. В декабре 2024 года из танкера вытекло 1500 тонн мазута в воды Украины.
Капитану российского танкера сообщено о подозрении за загрязнение моря с убытками более чем на 20 млрд грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.
Капитану российского танкера сообщено о подозрении по факту загрязнения моря, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины)
Суть дела
По данным следствия, в декабре 2024 года российский нефтяной танкер под управлением капитана - гражданина государства-агрессора шел по территориальным водам Украины, осуществляя перевозку 4-х тонн мазута М-100 из Волгограда в порт "Кавказ".
"Подозреваемый, вопреки требованиям мореплавания, не учел погодные условия в акватории Азовского и Черного морей, а также в Керченском проливе, что привело к аварии судна. Из-за механических повреждений танкера произошла утечка 1500 тонн мазута во внутренние и территориальные воды Украины", - говорится в сообщении.
"Это привело к загрязнению моря, нанесло вред его живым ресурсам и нанесло государству ущерб более чем на 20 млрд грн", - сообщили в прокуратуре.
Дополнение
В прокуратуре не указывают названия российского танкера, но в декабре 2024 года на танкере "Волгонефть-109" с 4000 тонн мазута произошла утечка груза возле порта "Кавказ". На тот момент это был третий такой случай после аварий двух других танкеров.