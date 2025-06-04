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Капітан російського танкера отримав підозру через забруднення моря мазутом

Київ • УНН

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Капітана російського танкера підозрюють у забрудненні моря, що завдало збитків на понад 20 млрд грн. У грудні 2024 року з танкера витекло 1500 тонн мазуту в води України.

Капітан російського танкера отримав підозру через забруднення моря мазутом

Капітану російського танкера повідомлено про підозру за забруднення моря зі збитками на понад 20 млрд грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Капітану російського танкера повідомлено про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Суть справи

За даними слідства, у грудні 2024 року російський нафтовий танкер під керуванням капітана - громадянина держави-агресора йшов територіальними водами України, здійснюючи перевезення 4-х тонн мазуту М-100 з Волгограда до порту "Кавказ".

"Підозрюваний, усупереч вимогам мореплавства, не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна. Через механічні ушкодження танкера стався витік 1500 тонн мазуту у внутрішні та територіальні води України", - ідеться у повідомленні.

"Це призвело до забруднення моря, спричинило шкоду його живим ресурсам та завдало державі збитків на понад 20 млрд грн", - повідомили у прокуратурі.

Доповнення

У прокуратурі не вказують назви російського танкера, але у грудні 2024 року на танкері "Волгонефть-109" з 4000 тонн мазуту стався витік вантажу біля порту "Кавказ". На той момент це був третій такий випадок після аварій двох інших танкерів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Азовське море
Чорне море
Україна
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