Капітан російського танкера отримав підозру через забруднення моря мазутом
Київ • УНН
Капітана російського танкера підозрюють у забрудненні моря, що завдало збитків на понад 20 млрд грн. У грудні 2024 року з танкера витекло 1500 тонн мазуту в води України.
Капітану російського танкера повідомлено про підозру за забруднення моря зі збитками на понад 20 млрд грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.
Капітану російського танкера повідомлено про підозру за фактом забруднення моря, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 КК України)
Суть справи
За даними слідства, у грудні 2024 року російський нафтовий танкер під керуванням капітана - громадянина держави-агресора йшов територіальними водами України, здійснюючи перевезення 4-х тонн мазуту М-100 з Волгограда до порту "Кавказ".
"Підозрюваний, усупереч вимогам мореплавства, не врахував погодні умови в акваторії Азовського та Чорного морів, а також у Керченській протоці, що призвело до аварії судна. Через механічні ушкодження танкера стався витік 1500 тонн мазуту у внутрішні та територіальні води України", - ідеться у повідомленні.
"Це призвело до забруднення моря, спричинило шкоду його живим ресурсам та завдало державі збитків на понад 20 млрд грн", - повідомили у прокуратурі.
Доповнення
У прокуратурі не вказують назви російського танкера, але у грудні 2024 року на танкері "Волгонефть-109" з 4000 тонн мазуту стався витік вантажу біля порту "Кавказ". На той момент це був третій такий випадок після аварій двох інших танкерів.