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російські судді, які винесли тюремні вироки полоненим бійцям "АЗОВа", отримали підозру

Київ • УНН

 • 690 перегляди

СБУ повідомила про підозру двом російським суддям, які незаконно засудили двох полонених бійців "АЗОВу" до 18 років ув'язнення. Їх судили за надуманими обвинуваченнями.

російські судді, які винесли тюремні вироки полоненим бійцям "АЗОВа", отримали підозру

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну підозру двом суддям південного окружного військового суду рф костянтину простову та сергію образцову. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

За матеріалами справи, у травні та листопаді 2024 року російські судді незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Обидва українських воїни входили до 12-ї бригади спецпризначення "АЗОВ" і брали участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабної війни.

Щоб відправити українських воїнів до російських в’язниць, образцов та простов влаштували показове "судилище" за надуманими обвинуваченнями.

Фігуранти порушили норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння у полон такі особи набувають статусу військовополонених і не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях

- йдеться у повідомленні.

Слідчі заочно повідомили простову та образцову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 129 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Оскільки обидва рашисти перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягти їх до відповідальності.

Капітан російського танкера отримав підозру через забруднення моря мазутом04.06.25, 10:08 • 1954 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Маріуполь
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