За півроку російські судді винесли вироки майже 200 українським військовим: деталі

У росії 184 українських полонених засуджені за "теракти" на території курської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал "Медіазона".

За інформацією видання, судді 2-го західного окружного військового суду за пів року винесли вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операцій ЗСУ в курській області.

Уточнюється, що "з листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, у межах яких було засуджено 267 осіб".

У "Медіазоні" звертають увагу, що справи проти взятих у полон українців у курській області відрізняються від інших справ про тероризм, оскільки всім фігурантам інкримінується однакова стаття – "скоєння теракту групою осіб з тяжкими наслідками".

Як повідомляє джерело, головна військова прокуратура майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах.

Окремо зазначається випадок з одним із засуджених.

Суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року вторгся до курської області, зайняв вогневі позиції біля Ольговки, а потім протягом трьох тижнів перешкоджав евакуації мирного населення та "залякував його відкритим носінням і застосуванням бойової зброї"