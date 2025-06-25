За півроку російські судді винесли вироки майже 200 українським військовим: деталі
Київ • УНН
Судові справи проти захоплених українців відрізняються однаковою статтею – "скоєння теракту групою осіб з тяжкими наслідками".
У росії 184 українських полонених засуджені за "теракти" на території курської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал "Медіазона".
Деталі
За інформацією видання, судді 2-го західного окружного військового суду за пів року винесли вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операцій ЗСУ в курській області.
Уточнюється, що "з листопада 2024 року до суду надійшло 159 справ, у межах яких було засуджено 267 осіб".
У "Медіазоні" звертають увагу, що справи проти взятих у полон українців у курській області відрізняються від інших справ про тероризм, оскільки всім фігурантам інкримінується однакова стаття – "скоєння теракту групою осіб з тяжкими наслідками".
Як повідомляє джерело, головна військова прокуратура майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах.
Окремо зазначається випадок з одним із засуджених.
Суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року вторгся до курської області, зайняв вогневі позиції біля Ольговки, а потім протягом трьох тижнів перешкоджав евакуації мирного населення та "залякував його відкритим носінням і застосуванням бойової зброї"
Також повідомляється, що "27 жовтня Гоча зазнав поранення і здався в полон".
Довідка
Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених заборонено судити за дії, пов’язані зі збройною боротьбою, якщо вони не є злочинами проти людяності. У цьому контексті масові вироки українським бійцям можуть бути кваліфіковані як політичні репресії або використання правової системи в умовах пропаганди.
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