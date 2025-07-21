Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський 21 липня призначив нових послів у низці країн та міжнародних організацій. Серед призначень - посли в Кенії, Кувейті, Іспанії, Омані, Канаді, Мексиці, Кіпрі, Малайзії, Бельгії, Японії, Анголі, Естонії, Боснії і Герцеговині, ОАЕ, Алжирі та ПАР.
Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у низку країн та організацій. Відповідні президентські укази від 21 липня розміщені на сайті Президента, пише УНН.
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Як повідомляється, ідеться про призначення:
- Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія і Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);
- Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт;
- Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія і Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);
- Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман;
- Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді і Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);
- Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах;
- Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр;
- Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії;
- Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія;
- Юрія Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії;
- Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола;
- Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці;
- Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині;
- Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах і Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);
- Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
- Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.
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Водночас Президент підписав укази про звільнення послів:
- Дмитра Сеніка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);
- Андрія Праведника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаній Республіці Танзанія, Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);
- Андрія Плахотнюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція;
- Дмитра Пономаренка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Монголії;
- Сергія Погорельцева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Андорра, Постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);
- Руслана Німчинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр;
- Ярослава Мельника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй;
- Максима Кононенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці;
- Юлію Ковалів з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);
- Василя Кирилича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині;
- Миколу Дорошенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан;
- Оксани Драмарецької з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Панама, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Белізі, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гватемала, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика;
- Любові Абравітової з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.
Також Президент підписав указ, яким звільнив Максима Субха з посади Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
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