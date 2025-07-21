Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у низку країн та організацій. Відповідні президентські укази від 21 липня розміщені на сайті Президента, пише УНН.

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Як повідомляється, ідеться про призначення:

Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія і Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат); Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт; Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія і Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО); Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман; Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді і Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO); Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах; Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр; Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії; Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія; Юрія Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії; Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола; Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці; Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині; Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах і Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA); Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці; Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.

Зеленський повідомив про призначення 16 нових послів

Водночас Президент підписав укази про звільнення послів:

Дмитра Сеніка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);

Андрія Праведника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаній Республіці Танзанія, Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);

Андрія Плахотнюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція;

Дмитра Пономаренка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Монголії;

Сергія Погорельцева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Андорра, Постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);

Руслана Німчинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр;

Ярослава Мельника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй;

Максима Кононенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці;

Юлію Ковалів з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);

Василя Кирилича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині;

Миколу Дорошенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан;

Оксани Драмарецької з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Панама, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Белізі, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гватемала, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика;

Любові Абравітової з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.

Також Президент підписав указ, яким звільнив Максима Субха з посади Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

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