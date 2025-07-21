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Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази

Київ • УНН

 • 15392 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 21 липня призначив нових послів у низці країн та міжнародних організацій. Серед призначень - посли в Кенії, Кувейті, Іспанії, Омані, Канаді, Мексиці, Кіпрі, Малайзії, Бельгії, Японії, Анголі, Естонії, Боснії і Герцеговині, ОАЕ, Алжирі та ПАР.

Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів у низку країн та організацій. Відповідні президентські укази від 21 липня розміщені на сайті Президента, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ідеться про призначення:

  1. Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія і Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійним представником України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);
    1. Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт;
      1. Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія і Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);
        1. Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман;
          1. Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді і Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);
            1. Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах;
              1. Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр;
                1. Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії;
                  1. Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія;
                    1. Юрія Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії;
                      1. Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола;
                        1. Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці;
                          1. Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині;
                            1. Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах і Постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);
                              1. Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
                                1. Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.

                                  Зеленський повідомив про призначення 16 нових послів21.07.25, 11:13 • 2598 переглядiв

                                  Водночас Президент підписав укази про звільнення послів:

                                  • Дмитра Сеніка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаних Арабських Еміратах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);
                                    • Андрія Праведника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Обʼєднаній Республіці Танзанія, Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Постійного представника України при Програмі Організації Обʼєднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат);
                                      • Андрія Плахотнюка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Швеція;
                                        • Дмитра Пономаренка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Монголії;
                                          • Сергія Погорельцева з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Андорра, Постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);
                                            • Руслана Німчинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр;
                                              • Ярослава Мельника з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Обʼєднаних Націй;
                                                • Максима Кононенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці;
                                                  • Юлію Ковалів з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);
                                                    • Василя Кирилича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Боснії і Герцеговині;
                                                      • Миколу Дорошенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан;
                                                        • Оксани Драмарецької з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Мексиканських Сполучених Штатах, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Панама, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Белізі, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гватемала, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Коста-Рика;
                                                          • Любові Абравітової з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці.

                                                            Також Президент підписав указ, яким звільнив Максима Субха з посади Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

                                                            Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду19.07.25, 14:24 • 14456 переглядiв

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