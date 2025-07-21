Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 нових послів після "довгого процесу відбору", пише УНН.

Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців".

Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду