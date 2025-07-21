Зеленський повідомив про призначення 16 нових послів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив 16 нових послів після фіналізації процесу добору кандидатів. Для кожного посла визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 нових послів після "довгого процесу відбору", пише УНН.
Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності
З його слів, "сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців".
Зеленський обговорив з Сибігою призначення нових послів і анонсував нараду19.07.25, 14:24 • 14445 переглядiв