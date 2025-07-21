Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 новых послов после финализации процесса отбора кандидатов. Для каждого посла определены персональные задачи и критерии оценки результативности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов после "долгого процесса отбора", пишет УНН.
После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности
По его словам, "сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев".
Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание19.07.25, 14:24 • 14443 просмотра