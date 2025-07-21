Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов после "долгого процесса отбора", пишет УНН.

После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев".

Зеленский обсудил с Сибигой назначение новых послов и анонсировал совещание