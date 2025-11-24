На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и россией, "нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений являются "неприемлемыми", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая из Луанды, Туск сказал, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

Туск добавил, что мирное урегулирование не должно "способствовать агрессору", и сказал, что лидеры склоняются к продвижению вперед относительно того, что делать с замороженными российскими активами.

"Не может быть так, чтобы Европа в конце концов платила за действия россии", – сказал он.

Туск признал, что некоторые страны по-прежнему не убеждены, но он считает, что лидеры "намного, намного ближе" к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для "помощи Украине сейчас и во время реконструкции".

Туск также сказал, что ЕС четко заявил, что не согласится на ограничение количества солдат в вооруженных силах Украины.

Премьер-министр Польши заявил, что переговоры остаются "деликатными", на фоне того, как европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

Туск также подчеркнул, что санкции, наложенные на россию, работают, и их нужно сохранить, чтобы принудить россию к мирному урегулированию.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на той же стороне. Мы должны вести переговоры [действовать в отношении России] как НАТО, вместе, а не как отдельные государства", - добавил он.

"Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность", - сказал Туск.

Дополнение

Президент Евросовета Антониу Кошта сообщил о появлении "нового импульса" в процессе мирных переговоров по Украине. После неформальной встречи европейских лидеров он заявил, что консультации в Женеве показали существенный прогресс в переговорах и позитивное направление движения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила "хороший прогресс".