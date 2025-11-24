$42.270.11
Эксклюзив
13:20 • 1476 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 3574 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 4606 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 4686 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 4572 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 8048 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10518 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10184 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 8644 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 33785 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Популярные новости
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 32220 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 19347 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 15429 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали08:21 • 12561 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 11975 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 1476 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 33785 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 59798 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 137256 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 99539 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 15801 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката07:49 • 19710 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 38911 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 49453 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 51136 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск

Киев • УНН

 • 4618 просмотра

Лидеры ЕС на неформальной встрече в Анголе обсудили мирные переговоры по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и россией, нуждаются в переработке из-за неприемлемости некоторых предложений. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что ни одно соглашение не должно ослаблять безопасность Польши и Европы, а также не должно способствовать агрессору.

На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС, принявшие участие в неформальной встрече в Анголе, провели "серьезное" обсуждение мирных переговоров по Украине, согласившись, что 28 пунктов, предложенных США и россией, "нуждаются в переработке", поскольку некоторые из предложений являются "неприемлемыми", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая из Луанды, Туск сказал, что особенно важно, чтобы ни одно соглашение не ослабило безопасность Польши и Европы в целом.

Туск добавил, что мирное урегулирование не должно "способствовать агрессору", и сказал, что лидеры склоняются к продвижению вперед относительно того, что делать с замороженными российскими активами.

"Не может быть так, чтобы Европа в конце концов платила за действия россии", – сказал он.

Туск признал, что некоторые страны по-прежнему не убеждены, но он считает, что лидеры "намного, намного ближе" к соглашению по этому вопросу об использовании замороженных активов для "помощи Украине сейчас и во время реконструкции".

Туск также сказал, что ЕС четко заявил, что не согласится на ограничение количества солдат в вооруженных силах Украины.

Премьер-министр Польши заявил, что переговоры остаются "деликатными", на фоне того, как европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.

Туск также подчеркнул, что санкции, наложенные на россию, работают, и их нужно сохранить, чтобы принудить россию к мирному урегулированию.

"Европа должна быть единой. Мы сделаем все возможное, чтобы США были на той же стороне. Мы должны вести переговоры [действовать в отношении России] как НАТО, вместе, а не как отдельные государства", - добавил он.

"Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность", - сказал Туск.

Дополнение

Президент Евросовета Антониу Кошта сообщил о появлении "нового импульса" в процессе мирных переговоров по Украине. После неформальной встречи европейских лидеров он заявил, что консультации в Женеве показали существенный прогресс в переговорах и позитивное направление движения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила "хороший прогресс".

Юлия Шрамко

Санкции
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Антониу Кошта
Женева
Хранитель
НАТО
Ангола
Европейский Союз
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша