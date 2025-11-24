"Новий імпульс" у мирних переговорах щодо України: європейські лідери заявляють про значний прогрес

$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 4202 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9394 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8018 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 7870 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7100 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31428 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22529 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23332 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28538 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32679 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 16921 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30312 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16719 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 12824 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10635 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 31437 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 57887 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135381 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97737 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 101981 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Дніпропетровська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13003 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16899 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38182 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48753 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50493 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Дипломатка
Financial Times

"Новий імпульс" у мирних переговорах щодо України: європейські лідери заявляють про значний прогрес

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Президент Євроради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомили про значний прогрес у мирних переговорах щодо України після консультацій у Женеві. Вони наголосили на необхідності довгострокового рішення та повернення депортованих українських дітей.

"Новий імпульс" у мирних переговорах щодо України: європейські лідери заявляють про значний прогрес
Фото: Reuters

Президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив про появу "нового імпульсу" у процесі мирних переговорів щодо України. Після неформальної зустрічі європейських лідерів він заявив, що консультації в Женеві засвідчили суттєвий поступ у перемовинах та позитивний напрямок руху. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила "хороший прогрес". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У мирних переговорах набрано новий імпульс. Мир не може бути тимчасовим перемир'ям. Він має бути довгостроковим рішенням 

– сказав Кошта. 

За його словами, женевські контакти "відзначилися значним прогресом", а Європа має "рухатися вперед як партнери, об’єднані спільною метою".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила поруч із Коштою, також заявила, що сильна участь європейських представників у переговорах свідчить про "хороший прогрес у переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні".

Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. Йдеться про безпеку всього нашого континенту, зараз і в майбутньому

– зауважила вона. 

Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа повинна залишатися єдиною та тримати інтереси України в центрі всіх зусиль.

Окремо президентка Єврокомісії нагадала про проблему депортованих українських дітей, наголосивши, що "кожен з них має повернутися додому".

Сибіга провів переговори з європейськими партнерами: узгоджено позиції щодо подальших кроків мирного процесу24.11.25, 14:00 • 922 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Женева
Європейська комісія
Європейська рада
Урсула фон дер Ляєн
Україна