"Новий імпульс" у мирних переговорах щодо України: європейські лідери заявляють про значний прогрес
Київ • УНН
Президент Євроради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомили про значний прогрес у мирних переговорах щодо України після консультацій у Женеві. Вони наголосили на необхідності довгострокового рішення та повернення депортованих українських дітей.
Президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив про появу "нового імпульсу" у процесі мирних переговорів щодо України. Після неформальної зустрічі європейських лідерів він заявив, що консультації в Женеві засвідчили суттєвий поступ у перемовинах та позитивний напрямок руху. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила "хороший прогрес". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
У мирних переговорах набрано новий імпульс. Мир не може бути тимчасовим перемир'ям. Він має бути довгостроковим рішенням
За його словами, женевські контакти "відзначилися значним прогресом", а Європа має "рухатися вперед як партнери, об’єднані спільною метою".
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила поруч із Коштою, також заявила, що сильна участь європейських представників у переговорах свідчить про "хороший прогрес у переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні".
Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. Йдеться про безпеку всього нашого континенту, зараз і в майбутньому
Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа повинна залишатися єдиною та тримати інтереси України в центрі всіх зусиль.
Окремо президентка Єврокомісії нагадала про проблему депортованих українських дітей, наголосивши, що "кожен з них має повернутися додому".
Сибіга провів переговори з європейськими партнерами: узгоджено позиції щодо подальших кроків мирного процесу24.11.25, 14:00 • 922 перегляди