"Новий імпульс" у мирних переговорах щодо України: європейські лідери заявляють про значний прогрес

Президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив про появу "нового імпульсу" у процесі мирних переговорів щодо України. Після неформальної зустрічі європейських лідерів він заявив, що консультації в Женеві засвідчили суттєвий поступ у перемовинах та позитивний напрямок руху. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила "хороший прогрес". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

У мирних переговорах набрано новий імпульс. Мир не може бути тимчасовим перемир'ям. Він має бути довгостроковим рішенням

За його словами, женевські контакти "відзначилися значним прогресом", а Європа має "рухатися вперед як партнери, об’єднані спільною метою".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка виступила поруч із Коштою, також заявила, що сильна участь європейських представників у переговорах свідчить про "хороший прогрес у переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні".

Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. Йдеться про безпеку всього нашого континенту, зараз і в майбутньому