Сибіга провів переговори з європейськими партнерами: узгоджено позиції щодо подальших кроків мирного процесу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення переговорів із головами дипломатичних відомств ключових європейських країн. Розмови відбулися напередодні наступних етапів міжнародних мирних зусиль і були спрямовані на зміцнення трансатлантичної єдності та координацію дій щодо стримування росії. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що провів змістовні консультації з представниками Німеччини, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі.

Я мав змістовну розмову з нашими союзниками з Німеччини, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі. Я поінформував наших європейських партнерів про останні події в мирних зусиллях, результати вчорашніх орієнтованих на результат та продуктивних переговорів у Женеві, а також про важливу роль Європи

Сибіга зазначив, що сторони обмінялися поглядами та узгодили позиції перед подальшими кроками. Він підкреслив свою вдячність союзникам за підтвердження їхньої незмінної підтримки України та президента Володимира Зеленського.

Міністр наголосив, що Україна високо цінує мирні зусилля Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа та залишається відданою конструктивній і активній роботі, спрямованій на припинення війни. Сибіга також акцентував на критичному значенні трансатлантичної єдності для досягнення міцного та справедливого миру як для України, так і для всієї Європи.

Ми також погодилися з необхідністю продовжувати тиск на росію, зокрема шляхом нових санкцій та рішення забезпечити повне використання заблокованих російських активів, що необхідно до кінця року. Ми поділяємо думку, що головною метою мирного процесу є справедливий і тривалий мир з повагою до суверенітету та безпеки України