ChatGPT

Сибіга провів переговори з європейськими партнерами: узгоджено позиції щодо подальших кроків мирного процесу

Київ • УНН

 950 перегляди

Український очільник МЗС Андрій Сибіга провів переговори з головами дипломатичних відомств ключових європейських країн, узгодивши позиції щодо подальших кроків мирного процесу. Він поінформував партнерів про останні події в мирних зусиллях та результати переговорів у Женеві.

Сибіга провів переговори з європейськими партнерами: узгоджено позиції щодо подальших кроків мирного процесу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення переговорів із головами дипломатичних відомств ключових європейських країн. Розмови відбулися напередодні наступних етапів міжнародних мирних зусиль і були спрямовані на зміцнення трансатлантичної єдності та координацію дій щодо стримування росії. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі Х.

Деталі

Сибіга зазначив, що провів змістовні консультації з представниками Німеччини, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі.

Я мав змістовну розмову з нашими союзниками з Німеччини, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі. Я поінформував наших європейських партнерів про останні події в мирних зусиллях, результати вчорашніх орієнтованих на результат та продуктивних переговорів у Женеві, а також про важливу роль Європи 

– написав міністр закордонних справ.

Сибіга зазначив, що сторони обмінялися поглядами та узгодили позиції перед подальшими кроками. Він підкреслив свою вдячність союзникам за підтвердження їхньої незмінної підтримки України та президента Володимира Зеленського. 

Європейські ЗМІ оприлюднили повний текст контрпропозиції до мирного плану США щодо України - Reuters23.11.25, 20:27 • 10978 переглядiв

Міністр наголосив, що Україна високо цінує мирні зусилля Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа та залишається відданою конструктивній і активній роботі, спрямованій на припинення війни. Сибіга також акцентував на критичному значенні трансатлантичної єдності для досягнення міцного та справедливого миру як для України, так і для всієї Європи.

Ми також погодилися з необхідністю продовжувати тиск на росію, зокрема шляхом нових санкцій та рішення забезпечити повне використання заблокованих російських активів, що необхідно до кінця року. Ми поділяємо думку, що головною метою мирного процесу є справедливий і тривалий мир з повагою до суверенітету та безпеки України 

– йдеться в повідомленні очільника МЗС.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Сибіга планує провести відеозустрічі із ключовими європейськими союзниками України та із головами європейських МЗС щодо врегулювання війни. 

Напередодні FT повідомляла, що європейські дипломати після переговорів в Женеві 23 листопада щодо мирного плану США очікують подальших зустрічей між Францією, Німеччиною та Великою Британією. Серед інших можливих учасників називали лідерів Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО Марк Рютте. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
