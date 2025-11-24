Сибига провел переговоры с европейскими партнерами: согласованы позиции по дальнейшим шагам мирного процесса

$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 1828 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 5260 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 5198 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 5180 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 4950 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
07:12 • 29953 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 22074 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
24 ноября, 06:00 • 23161 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28368 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 32533 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.8м/с
66%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 25430 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 15981 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G824 ноября, 05:08 • 29343 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 15389 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 11580 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 29953 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 56935 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 134470 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 96884 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 101167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Марк Рютте
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 11626 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 37777 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 48363 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 50117 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 134470 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Financial Times
Дипломатка

Сибига провел переговоры с европейскими партнерами: согласованы позиции по дальнейшим шагам мирного процесса

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинский глава МИД Андрей Сибига провел переговоры с главами дипломатических ведомств ключевых европейских стран, согласовав позиции по дальнейшим шагам мирного процесса. Он проинформировал партнеров о последних событиях в мирных усилиях и результатах переговоров в Женеве.

Сибига провел переговоры с европейскими партнерами: согласованы позиции по дальнейшим шагам мирного процесса

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении переговоров с главами дипломатических ведомств ключевых европейских стран. Разговоры состоялись накануне следующих этапов международных мирных усилий и были направлены на укрепление трансатлантического единства и координацию действий по сдерживанию России. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х.

Детали

Сибига отметил, что провел содержательные консультации с представителями Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

Я имел содержательный разговор с нашими союзниками из Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши. Я проинформировал наших европейских партнеров о последних событиях в мирных усилиях, результатах вчерашних ориентированных на результат и продуктивных переговоров в Женеве, а также о важной роли Европы 

– написал министр иностранных дел.

Сибига отметил, что стороны обменялись мнениями и согласовали позиции перед дальнейшими шагами. Он подчеркнул свою благодарность союзникам за подтверждение их неизменной поддержки Украины и президента Владимира Зеленского. 

Европейские СМИ обнародовали полный текст контрпредложения к мирному плану США по Украине - Reuters23.11.25, 20:27 • 10949 просмотров

Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит мирные усилия Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа и остается приверженной конструктивной и активной работе, направленной на прекращение войны. Сибига также акцентировал на критическом значении трансатлантического единства для достижения прочного и справедливого мира как для Украины, так и для всей Европы.

Мы также согласились с необходимостью продолжать давление на Россию, в частности путем новых санкций и решения обеспечить полное использование заблокированных российских активов, что необходимо до конца года. Мы разделяем мнение, что главной целью мирного процесса является справедливый и прочный мир с уважением к суверенитету и безопасности Украины 

– говорится в сообщении главы МИД.

Напомним

Ранее сообщалось, что Сибига планирует провести видеовстречи с ключевыми европейскими союзниками Украины и с главами европейских МИД по урегулированию войны. 

Накануне FT сообщала, что европейские дипломаты после переговоров в Женеве 23 ноября по мирному плану США ожидают дальнейших встреч между Францией, Германией и Великобританией. Среди других возможных участников называли лидеров Польши, Финляндии и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Женева
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша