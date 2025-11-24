Сибига провел переговоры с европейскими партнерами: согласованы позиции по дальнейшим шагам мирного процесса

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении переговоров с главами дипломатических ведомств ключевых европейских стран. Разговоры состоялись накануне следующих этапов международных мирных усилий и были направлены на укрепление трансатлантического единства и координацию действий по сдерживанию России. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х.

Детали

Сибига отметил, что провел содержательные консультации с представителями Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

Я имел содержательный разговор с нашими союзниками из Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши. Я проинформировал наших европейских партнеров о последних событиях в мирных усилиях, результатах вчерашних ориентированных на результат и продуктивных переговоров в Женеве, а также о важной роли Европы – написал министр иностранных дел.

Сибига отметил, что стороны обменялись мнениями и согласовали позиции перед дальнейшими шагами. Он подчеркнул свою благодарность союзникам за подтверждение их неизменной поддержки Украины и президента Владимира Зеленского.

Министр подчеркнул, что Украина высоко ценит мирные усилия Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа и остается приверженной конструктивной и активной работе, направленной на прекращение войны. Сибига также акцентировал на критическом значении трансатлантического единства для достижения прочного и справедливого мира как для Украины, так и для всей Европы.

Мы также согласились с необходимостью продолжать давление на Россию, в частности путем новых санкций и решения обеспечить полное использование заблокированных российских активов, что необходимо до конца года. Мы разделяем мнение, что главной целью мирного процесса является справедливый и прочный мир с уважением к суверенитету и безопасности Украины – говорится в сообщении главы МИД.

Напомним

Ранее сообщалось, что Сибига планирует провести видеовстречи с ключевыми европейскими союзниками Украины и с главами европейских МИД по урегулированию войны.

Накануне FT сообщала, что европейские дипломаты после переговоров в Женеве 23 ноября по мирному плану США ожидают дальнейших встреч между Францией, Германией и Великобританией. Среди других возможных участников называли лидеров Польши, Финляндии и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.