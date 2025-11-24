Очільники МЗС України та Європи зібралися на відеодзвінок на тлі обговорення мирного плану - ЗМІ

$42.270.11
48.700.19
ukenru
08:21 • 5022 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 21374 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 18380 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 19790 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 25637 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 31258 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 32839 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 36121 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26969 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22950 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
70%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 18183 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto24 листопада, 02:09 • 20631 перегляди
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 11024 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 24315 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 7632 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 21409 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 52524 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 130132 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 92707 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 97144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Ліндсі Грем
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Дніпропетровська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 4824 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 8478 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 36197 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 46839 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 48645 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Facebook

Очільники МЗС України та Європи зібралися на відеодзвінок на тлі обговорення мирного плану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Міністри закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі та Фінляндії проводять відеодзвінок. Це відбувається на тлі продовження переговорів щодо мирного плану в Женеві.

Очільники МЗС України та Європи зібралися на відеодзвінок на тлі обговорення мирного плану - ЗМІ

Міністри закордонних справ України, країн ЄС та Великої Британії сьогодні зібралися на відеодзвінок, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

За даними Sky News, "міністри закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі та Фінляндії проводять відеодзвінок", на тлі продовження переговорів щодо мирного плану в Женеві.

Доповнення

Раніше FT повідомляла, що європейські дипломати після переговорів в Женеві 23 листопада щодо мирного плану США очікують подальших зустрічей між Францією, Німеччиною та Великою Британією. Серед інших можливих учасників називали лідерів Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО Марк Рютте. 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Женева
Марк Рютте
Financial Times
НАТО
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща