Очільники МЗС України та Європи зібралися на відеодзвінок на тлі обговорення мирного плану - ЗМІ
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі та Фінляндії проводять відеодзвінок. Це відбувається на тлі продовження переговорів щодо мирного плану в Женеві.
Міністри закордонних справ України, країн ЄС та Великої Британії сьогодні зібралися на відеодзвінок, повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
За даними Sky News, "міністри закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Польщі та Фінляндії проводять відеодзвінок", на тлі продовження переговорів щодо мирного плану в Женеві.
Доповнення
Раніше FT повідомляла, що європейські дипломати після переговорів в Женеві 23 листопада щодо мирного плану США очікують подальших зустрічей між Францією, Німеччиною та Великою Британією. Серед інших можливих учасників називали лідерів Польщі, Фінляндії та генерального секретаря НАТО Марк Рютте.