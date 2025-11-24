Главы МИД Украины и Европы собрались на видеозвонок на фоне обсуждения мирного плана - СМИ
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Польши и Финляндии проводят видеозвонок. Это происходит на фоне продолжения переговоров по мирному плану в Женеве.
Министры иностранных дел Украины, стран ЕС и Великобритании сегодня собрались на видеозвонок, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Дополнение
Ранее FT сообщала, что европейские дипломаты после переговоров в Женеве 23 ноября по мирному плану США ожидают дальнейших встреч между Францией, Германией и Великобританией. Среди других возможных участников называли лидеров Польши, Финляндии и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.