"Новый импульс" в мирных переговорах по Украине: европейские лидеры заявляют о значительном прогрессе
Киев • УНН
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили о значительном прогрессе в мирных переговорах по Украине после консультаций в Женеве. Они подчеркнули необходимость долгосрочного решения и возвращения депортированных украинских детей.
Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о появлении "нового импульса" в процессе мирных переговоров по Украине. После неформальной встречи европейских лидеров он заявил, что консультации в Женеве показали существенный прогресс в переговорах и позитивное направление движения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила "хороший прогресс". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
В мирных переговорах набран новый импульс. Мир не может быть временным перемирием. Он должен быть долгосрочным решением
По его словам, женевские контакты "отметились значительным прогрессом", а Европа должна "двигаться вперед как партнеры, объединенные общей целью".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая рядом с Коштой, также заявила, что сильное участие европейских представителей в переговорах свидетельствует о "хорошем прогрессе в переговорах по справедливому и прочному миру в Украине".
Хотя еще есть над чем работать, сейчас есть прочная основа для движения вперед. Речь идет о безопасности всего нашего континента, сейчас и в будущем
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна оставаться единой и держать интересы Украины в центре всех усилий.
Отдельно президент Еврокомиссии напомнила о проблеме депортированных украинских детей, подчеркнув, что "каждый из них должен вернуться домой".
