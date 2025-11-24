"Новый импульс" в мирных переговорах по Украине: европейские лидеры заявляют о значительном прогрессе

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о появлении "нового импульса" в процессе мирных переговоров по Украине. После неформальной встречи европейских лидеров он заявил, что консультации в Женеве показали существенный прогресс в переговорах и позитивное направление движения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила "хороший прогресс". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

В мирных переговорах набран новый импульс. Мир не может быть временным перемирием. Он должен быть долгосрочным решением

По его словам, женевские контакты "отметились значительным прогрессом", а Европа должна "двигаться вперед как партнеры, объединенные общей целью".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая рядом с Коштой, также заявила, что сильное участие европейских представителей в переговорах свидетельствует о "хорошем прогрессе в переговорах по справедливому и прочному миру в Украине".

Хотя еще есть над чем работать, сейчас есть прочная основа для движения вперед. Речь идет о безопасности всего нашего континента, сейчас и в будущем