На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск

$42.270.11
48.700.19
ukenru
11:25 • 4300 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9574 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8108 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 7954 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7168 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31486 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22542 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23338 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28542 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32681 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
65%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 17068 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30461 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13029 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10779 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 31496 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 57926 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135416 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97773 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 102018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Дніпропетровська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13056 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16951 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38196 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48766 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50505 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Дипломатка
Financial Times

На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Анголі обговорили мирні переговори щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та росією, потребують переробки через неприйнятність деяких пропозицій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що жодна угода не повинна послаблювати безпеку Польщі та Європи, а також не повинна сприяти агресору.

На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та росією, "потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи з Луанди, Туск сказав, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

Туск додав, що мирне врегулювання не повинно "сприяти агресору", і сказав, що лідери схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії росії", – сказав він.

Туск визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери "набагато, набагато ближчі" до угоди з цього питання про використання заморожених активів для "допомоги Україні зараз і під час реконструкції".

Туск також сказав, що ЄС чітко заявив, що не погодиться на обмеження кількості солдатів у збройних силах України.

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що переговори залишаються "делікатними", на тлі того, як європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

Туск також наголосив, що санкції, накладені на росію, працюють, і їх потрібно зберегти, щоб змусити росію до мирного врегулювання.

"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на тому ж боці. Ми повинні вести переговори [діяти щодо росії] як НАТО, разом, а не як окремі держави", - додав він.

"Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", - сказав Туск.

Доповнення

Президент Євроради Антоніу Кошта повідомив про появу "нового імпульсу" у процесі мирних переговорів щодо України. Після неформальної зустрічі європейських лідерів він заявив, що консультації в Женеві засвідчили суттєвий поступ у перемовинах та позитивний напрямок руху. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила "хороший прогрес".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Женева
The Guardian
НАТО
Ангола
Європейський Союз
Дональд Туск
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща