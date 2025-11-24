На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
Київ • УНН
Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Анголі обговорили мирні переговори щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та росією, потребують переробки через неприйнятність деяких пропозицій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що жодна угода не повинна послаблювати безпеку Польщі та Європи, а також не повинна сприяти агресору.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та росією, "потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними", пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Виступаючи з Луанди, Туск сказав, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.
Туск додав, що мирне врегулювання не повинно "сприяти агресору", і сказав, що лідери схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.
"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії росії", – сказав він.
Туск визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери "набагато, набагато ближчі" до угоди з цього питання про використання заморожених активів для "допомоги Україні зараз і під час реконструкції".
Туск також сказав, що ЄС чітко заявив, що не погодиться на обмеження кількості солдатів у збройних силах України.
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що переговори залишаються "делікатними", на тлі того, як європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.
Туск також наголосив, що санкції, накладені на росію, працюють, і їх потрібно зберегти, щоб змусити росію до мирного врегулювання.
"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на тому ж боці. Ми повинні вести переговори [діяти щодо росії] як НАТО, разом, а не як окремі держави", - додав він.
"Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", - сказав Туск.
Доповнення
Президент Євроради Антоніу Кошта повідомив про появу "нового імпульсу" у процесі мирних переговорів щодо України. Після неформальної зустрічі європейських лідерів він заявив, що консультації в Женеві засвідчили суттєвий поступ у перемовинах та позитивний напрямок руху. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила "хороший прогрес".