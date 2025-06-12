Десятки крупнейших российских компаний потеряли ключевые зарубежные активы из-за санкций, национализации и прекращения партнерства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Десятки крупнейших российских компаний, среди которых "газпром", "сбербанк", "роснефть", "лукойл", "втб", "ростех", "росатом" и другие, потеряли ключевые зарубежные активы из-за санкций, национализации и прекращения партнерства.

Это крайне негативно влияет на наполнение бюджета рф из-за сокращения валютных поступлений - говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Один из самых ярких примеров – потеря контроля над энергетическими проектами, лишение банковских лицензий и вынужденное сворачивание участия в масштабных инфраструктурных и военных контрактах за рубежом.

К этому перечню присоединилась компания 'алроса', которую полностью вытеснили из ангольского алмазного месторождения 'Катока' – отметили в разведке.

Этот шаг аналитики считают еще одним этапом устранения россии с глобального рынка драгоценных камней. На фоне финансового падения компания "алроса" начала сокращать расходы и персонал.

В первом квартале 2025 года выручка компании упала на 42 процента – информирует Служба внешней разведки Украины.

Кроме этого, на складах накоплено нереализованной продукции на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов, что совпало с потерей индийского рынка сбыта.

Компания вынуждена останавливать проекты, отказывается от дивидендов и сокращает персонал - говорится в сообщении.

Итоги 2024 года для "алроса" были провальными.

Чистый долг компании достиг 1 миллиарда 140 миллионов долларов, что стало худшим финансовым результатом за последнее десятилетие - подчеркнули в Службе внешней разведки Украины.

Дополнительно

Санкционное давление на российские государственные корпорации продолжает расти, в частности в сферах энергетики, финансов и военно-промышленного комплекса. На фоне постепенной потери влияния на стратегические проекты за рубежом, рф сталкивается с сокращением валютных поступлений, дефицитом бюджета и финансовой нестабильностью.

Напомним

Как сообщал УНН, в январе 2024 года Совет ЕС внес российскую компанию ПАО "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева в санкционный список Европейского Союза.

В июне 2023 года правительство США расширило санкционный список, включив туда ряд ключевых российских компаний, связанных с добычей природных ресурсов, в частности "алроса". Это повлекло за собой лавинообразную потерю контрактов и партнеров в странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД