российские гиганты теряют активы и прибыли из-за санкций – Внешняя разведка
Киев • УНН
Десятки крупнейших компаний рф, включая "Газпром", потеряли зарубежные активы из-за санкций и прекращения партнерства. Это негативно влияет на бюджет рф из-за сокращения валютных поступлений.
Десятки крупнейших российских компаний потеряли ключевые зарубежные активы из-за санкций, национализации и прекращения партнерства.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
Десятки крупнейших российских компаний, среди которых "газпром", "сбербанк", "роснефть", "лукойл", "втб", "ростех", "росатом" и другие, потеряли ключевые зарубежные активы из-за санкций, национализации и прекращения партнерства.
Это крайне негативно влияет на наполнение бюджета рф из-за сокращения валютных поступлений
Один из самых ярких примеров – потеря контроля над энергетическими проектами, лишение банковских лицензий и вынужденное сворачивание участия в масштабных инфраструктурных и военных контрактах за рубежом.
К этому перечню присоединилась компания 'алроса', которую полностью вытеснили из ангольского алмазного месторождения 'Катока'
Этот шаг аналитики считают еще одним этапом устранения россии с глобального рынка драгоценных камней. На фоне финансового падения компания "алроса" начала сокращать расходы и персонал.
В первом квартале 2025 года выручка компании упала на 42 процента
Кроме этого, на складах накоплено нереализованной продукции на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов, что совпало с потерей индийского рынка сбыта.
Компания вынуждена останавливать проекты, отказывается от дивидендов и сокращает персонал
Итоги 2024 года для "алроса" были провальными.
Чистый долг компании достиг 1 миллиарда 140 миллионов долларов, что стало худшим финансовым результатом за последнее десятилетие
Дополнительно
Санкционное давление на российские государственные корпорации продолжает расти, в частности в сферах энергетики, финансов и военно-промышленного комплекса. На фоне постепенной потери влияния на стратегические проекты за рубежом, рф сталкивается с сокращением валютных поступлений, дефицитом бюджета и финансовой нестабильностью.
Напомним
Как сообщал УНН, в январе 2024 года Совет ЕС внес российскую компанию ПАО "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева в санкционный список Европейского Союза.
В июне 2023 года правительство США расширило санкционный список, включив туда ряд ключевых российских компаний, связанных с добычей природных ресурсов, в частности "алроса". Это повлекло за собой лавинообразную потерю контрактов и партнеров в странах Африки, Азии и Латинской Америки.
Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД22.11.24, 11:29 • 16568 просмотров