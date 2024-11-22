Сокращение добычи и увольнение персонала в крупнейшей алмазодобывающей компании россии "алроса" является следствием действия антироссийских санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в рф начались увольнения в крупнейшей алмазодобывающей компании. Руководство компании объясняет, что сокращает добычу, закрывает рудники и увольняет часть персонала из-за "глубокого кризиса на рынке" и обещает возобновить добычу сразу после того, как "восстановятся рынки".

Это еще одна отрасль российской промышленности, которая входит в глубокий кризис из-за западных санкций. В то же время ru-пропаганда продолжает убеждать всех, что "санкции не работают". Хотя рядовые россияне испытывают на себе совершенно противоположное