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Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД

Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 5370 просмотра

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Крупнейшая алмазодобывающая компания россии «алроса» закрывает рудники и увольняет персонал из-за кризиса на рынке. Санкции G7 и ЕС на российские алмазы привели к потере главных рынков сбыта.

Сокращение добычи и увольнение персонала в крупнейшей алмазодобывающей компании россии "алроса" является следствием действия антироссийских санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в рф начались увольнения в крупнейшей алмазодобывающей компании. Руководство компании объясняет, что сокращает добычу, закрывает рудники и увольняет часть персонала из-за "глубокого кризиса на рынке" и обещает возобновить добычу сразу после того, как "восстановятся рынки".

Это еще одна отрасль российской промышленности, которая входит в глубокий кризис из-за западных санкций. В то же время ru-пропаганда продолжает убеждать всех, что "санкции не работают". Хотя рядовые россияне испытывают на себе совершенно противоположное

- говорится в сообщении.

В ЦПД добавляют, что сокращение добычи алмазов в россии происходит на фоне падения производства и увольнений работников в ряде отраслей промышленности, таких как нефтепереработка, производство бумаги, добыча угля и т.д., что является следствием действия западных санкций.

Добавим

В декабре 2023 года страны G7 и ЕС ввели санкционные ограничения на импорт российских алмазов, что закрыло главные рынки для россиян. В частности, Швейцария приняла дальнейшие меры 14-го пакета санкций ЕС против россии. Изменения включают уточнение запрета на российские алмазы и продление сроков выдачи разрешений на изъятие инвестиций из россии.

США ввели санкции против "Газпромбанка" и руководства центробанка рф. Зеленский поблагодарил21 нояб. 2024, 17:57 • 33661 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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