Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД
Киев • УНН
Крупнейшая алмазодобывающая компания россии «алроса» закрывает рудники и увольняет персонал из-за кризиса на рынке. Санкции G7 и ЕС на российские алмазы привели к потере главных рынков сбыта.
Сокращение добычи и увольнение персонала в крупнейшей алмазодобывающей компании россии "алроса" является следствием действия антироссийских санкций. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в рф начались увольнения в крупнейшей алмазодобывающей компании. Руководство компании объясняет, что сокращает добычу, закрывает рудники и увольняет часть персонала из-за "глубокого кризиса на рынке" и обещает возобновить добычу сразу после того, как "восстановятся рынки".
Это еще одна отрасль российской промышленности, которая входит в глубокий кризис из-за западных санкций. В то же время ru-пропаганда продолжает убеждать всех, что "санкции не работают". Хотя рядовые россияне испытывают на себе совершенно противоположное
В ЦПД добавляют, что сокращение добычи алмазов в россии происходит на фоне падения производства и увольнений работников в ряде отраслей промышленности, таких как нефтепереработка, производство бумаги, добыча угля и т.д., что является следствием действия западных санкций.
Добавим
В декабре 2023 года страны G7 и ЕС ввели санкционные ограничения на импорт российских алмазов, что закрыло главные рынки для россиян. В частности, Швейцария приняла дальнейшие меры 14-го пакета санкций ЕС против россии. Изменения включают уточнение запрета на российские алмазы и продление сроков выдачи разрешений на изъятие инвестиций из россии.
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