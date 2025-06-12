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російські гіганти втрачають активи і прибутки через санкції – Зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Десятки найбільших компаній рф, включно з "Газпромом", втратили закордонні активи через санкції та припинення партнерства. Це негативно впливає на бюджет рф через скорочення валютних надходжень.

російські гіганти втрачають активи і прибутки через санкції – Зовнішня розвідка

Десятки найбільших російських компаній втратили ключові закордонні активи через санкції, націоналізації та припинення партнерства.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Десятки найбільших російських компаній, серед яких "газпром", "сбербанк", "роснефть", "лукойл", "втб", "ростех", "росатом" та інші, втратили ключові закордонні активи через санкції, націоналізації та припинення партнерства.

Це вкрай негативно впливає на наповнення бюджету рф через скорочення валютних надходжень

- йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Один із найяскравіших прикладів – втрата контролю над енергетичними проєктами, позбавлення банківських ліцензій та змушене згортання участі у масштабних інфраструктурних і військових контрактах за кордоном.

До цього переліку приєдналася компанія 'алроса', яку повністю витіснили з ангольського алмазного родовища 'Катока'

– зазначили в розвідці.

Цей крок аналітики вважають ще одним етапом усунення росії з глобального ринку дорогоцінного каміння. На тлі фінансового падіння компанія "алроса" почала скорочувати витрати та персонал.

У першому кварталі 2025 року виручка компанії впала на 42 відсотки

– інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Крім цього, на складах накопичено нереалізовану продукцію на суму 1 мільярд 300 мільйонів доларів, що співпало з втратою індійського ринку збуту.

Компанія змушена зупиняти проєкти, відмовляється від дивідендів і скорочує персонал

- йдеться у повідомленні.

Підсумки 2024 року для "алроса" були провальними.

Чистий борг компанії сягнув 1 мільярда 140 мільйонів доларів, що стало найгіршим фінансовим результатом за останнє десятиліття

- наголосили у Службі зовнішньої розвідки України.

Додатково

Санкційний тиск на російські державні корпорації продовжує зростати, зокрема у сферах енергетики, фінансів і військово-промислового комплексу. На тлі поступової втрати впливу на стратегічні проєкти за кордоном, рф стикається зі скороченням валютних надходжень, дефіцитом бюджету та фінансовою нестабільністю.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у січні 2024 року Рада ЄС внесла російську компанію ПАТ "Алроса" та її генерального директора Павла Маріничева до санкційного списку Європейського Союзу.

У червні 2023 року уряд США розширив санкційний список, включивши туди низку ключових російських компаній, пов’язаних із видобутком природних ресурсів, зокрема "алроса". Це спричинило лавиноподібну втрату контрактів і партнерів у країнах Африки, Азії та Латинської Америки. 

Санкції змушують найбільшого виробника алмазів росії скорочувати видобуток та звільняти людей - ЦПД22.11.24, 11:29 • 16568 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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