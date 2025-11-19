В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7268 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10560 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13685 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20927 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27821 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40238 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22531 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7246 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13673 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23484 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40226 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6652 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26763 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39448 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53316 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75139 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор

Киев • УНН

 • 2768 просмотра

В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в городе Эруку, убив двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Президент Бола Тинубу отменил поездки и поручил усилить безопасность, а также активизировать поиски похищенных школьниц.

В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор

В центральной Нигерии произошло новое нападение на гражданских: вооруженные люди ворвались в церковь в городе Эруку (штат Квара), убив по меньшей мере двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Об этом в среду сообщили полиция и свидетели, информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел всего через несколько дней после похищения 25 девочек из интерната – страна снова оказалась под давлением общества и международного сообщества.

Атака усилила критику в адрес правительства, которое теперь находится под особым вниманием США, в частности президента Дональда Трампа, ранее угрожавшего военными действиями, обвиняя Нигерию в "преследовании христиан".

Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству01.11.25, 04:14 • 12239 просмотров

Президент Бола Тинубу, реагируя на ситуацию, отменил запланированную поездку в Южную Африку и Анголу на саммиты G20 и АС–ЕС, чтобы получить подробные брифинги относительно нападений. По информации его канцелярии, он поручил усилить меры безопасности и организовать операцию по поиску нападавших в Кваре.

Кроме того, Тинубу приказал силовым структурам активизировать усилия для освобождения похищенных школьниц. Как сообщил представитель президента Байо Онануга, службы безопасности должны "сделать все возможное", чтобы спасти девочек, "похищенных бандитами, и безопасно вернуть девочек домой".

В Нигерии одной из 25 похищенных школьниц удалось сбежать из плена – АР18.11.25, 17:30 • 3266 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Reuters
Нигерия
Ангола
Дональд Трамп
Европейский Союз
Южная Африка
Соединённые Штаты