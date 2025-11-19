В Нигерии вооруженные нападавшие атаковали церковь: двое погибших и несколько похищенных, среди них пастор
Киев • УНН
В Нигерии вооруженные люди напали на церковь в городе Эруку, убив двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Президент Бола Тинубу отменил поездки и поручил усилить безопасность, а также активизировать поиски похищенных школьниц.
В центральной Нигерии произошло новое нападение на гражданских: вооруженные люди ворвались в церковь в городе Эруку (штат Квара), убив по меньшей мере двух человек и похитив пастора и нескольких прихожан. Об этом в среду сообщили полиция и свидетели, информирует Reuters, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел всего через несколько дней после похищения 25 девочек из интерната – страна снова оказалась под давлением общества и международного сообщества.
Атака усилила критику в адрес правительства, которое теперь находится под особым вниманием США, в частности президента Дональда Трампа, ранее угрожавшего военными действиями, обвиняя Нигерию в "преследовании христиан".
Президент Бола Тинубу, реагируя на ситуацию, отменил запланированную поездку в Южную Африку и Анголу на саммиты G20 и АС–ЕС, чтобы получить подробные брифинги относительно нападений. По информации его канцелярии, он поручил усилить меры безопасности и организовать операцию по поиску нападавших в Кваре.
Кроме того, Тинубу приказал силовым структурам активизировать усилия для освобождения похищенных школьниц. Как сообщил представитель президента Байо Онануга, службы безопасности должны "сделать все возможное", чтобы спасти девочек, "похищенных бандитами, и безопасно вернуть девочек домой".
