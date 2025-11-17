Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 636 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2790 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8554 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12662 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15075 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23986 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18979 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21253 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16405 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36179 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73942 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68440 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125168 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103491 перегляди
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2688 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16904 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18335 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18515 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37735 перегляди
Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора

Київ • УНН

 • 2000 перегляди

Вранці бойовики напали на школу-інтернат для дівчаток у Нігерії, викравши 25 учениць та вбивши заступника директора. Це чергове масове викрадення людей на північному заході країни.

Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора

У понеділок вранці бойовики напали на державну школу-інтернат для дівчаток у штаті Кеббі в Нігерії, вбивши заступника директора та викравши 25 учениць. Це ще одне масове викрадення людей на північному заході країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Деталі

Нападники, озброєні гвинтівками і, як повідомляється, застосовували скоординовану тактику, увірвалися в державну загальноосвітню середню школу для дівчаток у місті Мага близько 4 години ранку за місцевим часом, влаштувавши перестрілку з поліцією, після чого перелізли через огорожу і схопили учениць, повідомив представник поліції Нафіу Абубакар Котар.

Заступника директора Хасана Якубу Макуку було застрелено при опорі нападникам, а ще один співробітник отримав вогнепальні поранення, додав він.

Поліція повідомила, що для прочісування передбачуваних шляхів відступу та прилеглих лісів у рамках пошуково-рятувальної операції було задіяно додаткові тактичні підрозділи, військовослужбовці та місцеві дружинники.

Додамо

На північному заході Нігерії неодноразово відбувалися викрадення із шкіл озброєними бандами, які вимагають викупу, незважаючи на обіцянки уряду посилити безпеку в регіоні. У 2014 році ісламістське угрупування "Боко Харам" викрало 270 школярок у місті Чібок на північному сході країни. Хоча багатьом дівчаткам вдалося втекти або їх пізніше відпустили, деякі так і не повернули.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Reuters
Нігерія