Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора

У понеділок вранці бойовики напали на державну школу-інтернат для дівчаток у штаті Кеббі в Нігерії, вбивши заступника директора та викравши 25 учениць. Це ще одне масове викрадення людей на північному заході країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Деталі

Нападники, озброєні гвинтівками і, як повідомляється, застосовували скоординовану тактику, увірвалися в державну загальноосвітню середню школу для дівчаток у місті Мага близько 4 години ранку за місцевим часом, влаштувавши перестрілку з поліцією, після чого перелізли через огорожу і схопили учениць, повідомив представник поліції Нафіу Абубакар Котар.

Заступника директора Хасана Якубу Макуку було застрелено при опорі нападникам, а ще один співробітник отримав вогнепальні поранення, додав він.

Поліція повідомила, що для прочісування передбачуваних шляхів відступу та прилеглих лісів у рамках пошуково-рятувальної операції було задіяно додаткові тактичні підрозділи, військовослужбовці та місцеві дружинники.

Додамо

На північному заході Нігерії неодноразово відбувалися викрадення із шкіл озброєними бандами, які вимагають викупу, незважаючи на обіцянки уряду посилити безпеку в регіоні. У 2014 році ісламістське угрупування "Боко Харам" викрало 270 школярок у місті Чібок на північному сході країни. Хоча багатьом дівчаткам вдалося втекти або їх пізніше відпустили, деякі так і не повернули.