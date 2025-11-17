Боевики похитили 25 школьниц в Нигерии, застрелив заместителя директора

В понедельник утром боевики напали на государственную школу-интернат для девочек в штате Кебби в Нигерии, убив заместителя директора и похитив 25 учениц. Это еще одно массовое похищение людей на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Нападавшие, вооруженные винтовками и, как сообщается, применявшие скоординированную тактику, ворвались в государственную общеобразовательную среднюю школу для девочек в городе Мага около 4 часов утра по местному времени, устроив перестрелку с полицией, после чего перелезли через ограждение и схватили учениц, сообщил представитель полиции Нафиу Абубакар Котар.

Заместитель директора Хасан Якубу Макуку был застрелен при сопротивлении нападавшим, а еще один сотрудник получил огнестрельные ранения, добавил он.

Полиция сообщила, что для прочесывания предполагаемых путей отступления и прилегающих лесов в рамках поисково-спасательной операции были задействованы дополнительные тактические подразделения, военнослужащие и местные дружинники.

Добавим

На северо-западе Нигерии неоднократно происходили похищения из школ вооруженными бандами, требующими выкупа, несмотря на обещания правительства усилить безопасность в регионе. В 2014 году исламистская группировка "Боко Харам" похитила 270 школьниц в городе Чибок на северо-востоке страны. Хотя многим девочкам удалось сбежать или их позже отпустили, некоторые так и не вернулись.