Эксклюзив
14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
публикации
Эксклюзивы
Боевики похитили 25 школьниц в Нигерии, застрелив заместителя директора

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

Утром боевики напали на школу-интернат для девочек в Нигерии, похитив 25 учениц и убив заместителя директора. Это очередное массовое похищение людей на северо-западе страны.

Боевики похитили 25 школьниц в Нигерии, застрелив заместителя директора

В понедельник утром боевики напали на государственную школу-интернат для девочек в штате Кебби в Нигерии, убив заместителя директора и похитив 25 учениц. Это еще одно массовое похищение людей на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Нападавшие, вооруженные винтовками и, как сообщается, применявшие скоординированную тактику, ворвались в государственную общеобразовательную среднюю школу для девочек в городе Мага около 4 часов утра по местному времени, устроив перестрелку с полицией, после чего перелезли через ограждение и схватили учениц, сообщил представитель полиции Нафиу Абубакар Котар.

Заместитель директора Хасан Якубу Макуку был застрелен при сопротивлении нападавшим, а еще один сотрудник получил огнестрельные ранения, добавил он.

Полиция сообщила, что для прочесывания предполагаемых путей отступления и прилегающих лесов в рамках поисково-спасательной операции были задействованы дополнительные тактические подразделения, военнослужащие и местные дружинники.

Добавим

На северо-западе Нигерии неоднократно происходили похищения из школ вооруженными бандами, требующими выкупа, несмотря на обещания правительства усилить безопасность в регионе. В 2014 году исламистская группировка "Боко Харам" похитила 270 школьниц в городе Чибок на северо-востоке страны. Хотя многим девочкам удалось сбежать или их позже отпустили, некоторые так и не вернулись.

Антонина Туманова

Нигерия