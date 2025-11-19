У Нігерії озброєні нападники атакували церкву: двоє загиблих і кілька викрадених, серед них пастор
Київ • УНН
В Нігерії озброєні люди напали на церкву в місті Еруку, вбивши двох осіб та викравши пастора й кількох парафіян. Президент Бола Тінубу скасував поїздки та доручив посилити безпеку, а також активізувати пошуки викрадених школярок.
У центральній Нігерії стався новий напад на цивільних: озброєні люди увірвалися до церкви в місті Еруку (штат Квара), убивши щонайменше двох людей та викравши пастора й кількох парафіян. Про це у середу повідомили поліція та свідки, інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався лише через кілька днів після викрадення 25 дівчаток з інтернату – країна знову опинилася під тиском суспільства і міжнародної спільноти.
Атака посилила критику на адресу уряду, який тепер перебуває під особливою увагою США, зокрема президента Дональда Трампа, що раніше погрожував військовими діями, звинувачуючи Нігерію у "переслідуванні християн".
Президент Бола Тінубу, реагуючи на ситуацію, скасував заплановану поїздку до Південної Африки та Анголи на саміти G20 та АС–ЄС, щоб отримати детальні брифінги щодо нападів. За інформацією його канцелярії, він доручив посилити безпекові заходи та організувати операцію з пошуку нападників у Кварі.
Крім того, Тінубу наказав силовим структурам активізувати зусилля для визволення викрадених школярок. Як повідомив речник президента Байо Онануга, служби безпеки мають "зробити все можливе", щоб врятувати дівчат, "викрадених бандитами, та безпечно повернути дівчат додому".
