У Нігерії одній із 25-ти викрадених школярок вдалося втекти з полону – АР

На тлі масштабної пошукової операції, розгорнутої в північно-західній Нігерії, одна з 25 учениць, викрадених озброєними бойовиками з гуртожитку, змогла втекти і перебуває в безпеці. Цю інформацію підтвердив директор школи для Associated Press у вівторок, тоді як добровольці та сили безпеки прочісують прилеглі ліси у пошуках решти дівчат, пише УНН.

Деталі

Викрадення сталося на світанку в понеділок у місті Мага, штат Кеббі, коли озброєні люди напали на гуртожиток Державної загальноосвітньої середньої школи для дівчат. За даними місцевої поліції, бойовики перелізли через паркан, вступили у перестрілку з правоохоронцями, після чого схопили 25 школярок та вбили одного зі співробітників закладу.

Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

Директор школи Муса Рабі Магаджі повідомив, що одна з викрадених учениць повернулася додому пізно в понеділок, через кілька годин після нападу. Крім того, ще одній дівчині вдалося втекти від нападників протягом кількох хвилин після рейду, і її так і не викрали.

Одна з них, із 25 викрадених, повернулася раніше. Вони (дві дівчини – ред.) цілі та неушкоджені – сказав Магаджі, підтверджуючи, що дві учениці тепер у безпеці.

Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів

Тим часом, місцеві чиновники заявили про посилення рятувальних зусиль: сили безпеки, дружинники та добровольці активно обшукують ліси, які слугують укриттям для місцевих злочинних угруповань.

Відповідальність за викрадення жодна група на себе не взяла. Аналітики припускають, що за цим стоїть одна з численних банд, які спеціалізуються на викраденні школярів, мандрівників та селян з метою отримання викупу. Ці угруповання ідентифікуються як переважно колишні фермери, які озброїлися на тлі конфліктів за ресурси з фермерськими громадами.

Кількість жертв у Нігерії зростає: армія обіцяє рішучу боротьбу з повстанцями на тлі тиску США