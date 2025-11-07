Кількість жертв у Нігерії зростає: армія обіцяє рішучу боротьбу з повстанцями на тлі тиску США

На тлі стрімкого зростання кількості жертв від нападів ісламістських угруповань у Нігерії, новопризначений командувач армії генерал-лейтенант Вайді Шайбу заявив про намір посилити військові операції на північному сході країни. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив можливими "швидкими" військовими діями у разі, якщо уряд у Абуджі не зупинить релігійне насильство проти християн. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Вашингтон включив Нігерію до списку країн, які "викликають особливе занепокоєння" через порушення релігійної свободи. Реакція США посилила міжнародний тиск на нігерійську владу, адже лише цього року кількість убитих і поранених цивільних у регіоні Борно, за оцінками правозахисників, збільшилася в кілька разів.

Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів

Під час свого першого оперативного візиту до штату Борно – епіцентру 16-річного конфлікту, який уже забрав десятки тисяч життів і залишив мільйони людей без домівок, Шайбу заявив про готовність армії діяти "безкомпромісно".

Нігерійська армія під моїм командуванням не залишить каменя на камені. Ми продовжимо цю боротьбу з новою енергією, чіткою зосередженістю та абсолютною відданістю, щоб раз і назавжди покінчити з цією загрозою