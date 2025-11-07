Кількість жертв у Нігерії зростає: армія обіцяє рішучу боротьбу з повстанцями на тлі тиску США
Новопризначений командувач армії Нігерії генерал-лейтенант Вайді Шайбу заявив про посилення військових операцій на північному сході країни. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив військовими діями у разі, якщо уряд не зупинить релігійне насильство.
Минулого тижня Вашингтон включив Нігерію до списку країн, які "викликають особливе занепокоєння" через порушення релігійної свободи. Реакція США посилила міжнародний тиск на нігерійську владу, адже лише цього року кількість убитих і поранених цивільних у регіоні Борно, за оцінками правозахисників, збільшилася в кілька разів.
Деталі
Минулого тижня Вашингтон включив Нігерію до списку країн, які "викликають особливе занепокоєння" через порушення релігійної свободи. Реакція США посилила міжнародний тиск на нігерійську владу, адже лише цього року кількість убитих і поранених цивільних у регіоні Борно, за оцінками правозахисників, збільшилася в кілька разів.
Під час свого першого оперативного візиту до штату Борно – епіцентру 16-річного конфлікту, який уже забрав десятки тисяч життів і залишив мільйони людей без домівок, Шайбу заявив про готовність армії діяти "безкомпромісно".
Нігерійська армія під моїм командуванням не залишить каменя на камені. Ми продовжимо цю боротьбу з новою енергією, чіткою зосередженістю та абсолютною відданістю, щоб раз і назавжди покінчити з цією загрозою
Командувач пообіцяв покращити логістику, забезпечення та бойову підтримку для військових, а також посилити наступ на бойовиків угруповань "Боко Харам" і "Ісламська держава Західна Африка" (ISWAP). Його візит відбувся на виконання вказівки президента Боли Тінубу, який закликав армію активізувати боротьбу з тероризмом.
