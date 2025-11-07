ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления США

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Новоназначенный командующий армией Нигерии генерал-лейтенант Вайди Шайбу заявил об усилении военных операций на северо-востоке страны. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями в случае, если правительство не остановит религиозное насилие.

Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления США

На фоне стремительного роста числа жертв от нападений исламистских группировок в Нигерии, новоназначенный командующий армией генерал-лейтенант Вайди Шайбу заявил о намерении усилить военные операции на северо-востоке страны. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил возможными "быстрыми" военными действиями в случае, если правительство в Абудже не остановит религиозное насилие против христиан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На прошлой неделе Вашингтон включил Нигерию в список стран, которые "вызывают особое беспокойство" из-за нарушения религиозной свободы. Реакция США усилила международное давление на нигерийские власти, ведь только в этом году количество убитых и раненых гражданских в регионе Борно, по оценкам правозащитников, увеличилось в несколько раз.

Во время своего первого оперативного визита в штат Борно – эпицентр 16-летнего конфликта, который уже унес десятки тысяч жизней и оставил миллионы людей без крова, Шайбу заявил о готовности армии действовать "бескомпромиссно".

Нигерийская армия под моим командованием не оставит камня на камне. Мы продолжим эту борьбу с новой энергией, четкой сосредоточенностью и абсолютной преданностью, чтобы раз и навсегда покончить с этой угрозой 

– сказал Шайбу войскам.

Командующий пообещал улучшить логистику, обеспечение и боевую поддержку для военных, а также усилить наступление на боевиков группировок "Боко Харам" и "Исламское государство Западная Африка" (ISWAP). Его визит состоялся во исполнение указания президента Болы Тинубу, который призвал армию активизировать борьбу с терроризмом.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Столкновения
Reuters
Вашингтон
Нигерия
Дональд Трамп