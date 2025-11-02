$42.080.01
Трамп анонсировал возможное военное вторжение США в Нигерию

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном вторжении в Нигерию, если правительство страны продолжит допускать убийства христиан. Он поручил Пентагону подготовиться к быстрой и жестокой атаке с целью уничтожения исламских террористов.

Трамп анонсировал возможное военное вторжение США в Нигерию

Соединенные Штаты могут осуществить военное вторжение в Нигерию, при этом если это произойдет, то атака будет быстрой и жестокой. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", Вашингтон немедленно прекратит помощь и поддержку и может предпринять и другие шаги.

Вполне возможно вторжение в эту теперь опозоренную страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния

- написал глава Белого дома.

Он сообщил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.

"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", - подытожил президент США.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нигерия является страной, вызывающей особую озабоченность из-за того, что христианство там находится под угрозой.

Вадим Хлюдзинский

