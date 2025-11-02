Трамп анонсировал возможное военное вторжение США в Нигерию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном вторжении в Нигерию, если правительство страны продолжит допускать убийства христиан. Он поручил Пентагону подготовиться к быстрой и жестокой атаке с целью уничтожения исламских террористов.
Соединенные Штаты могут осуществить военное вторжение в Нигерию, при этом если это произойдет, то атака будет быстрой и жестокой. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", Вашингтон немедленно прекратит помощь и поддержку и может предпринять и другие шаги.
Вполне возможно вторжение в эту теперь опозоренную страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния
Он сообщил, что поручил Пентагону подготовиться к возможным действиям, а нигерийскому правительству посоветовал действовать быстро.
"Если мы начнем атаку, она будет быстрой, жестокой и сладкой, точно так же, как террористы-бандиты атакуют наших дорогих христиан", - подытожил президент США.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Нигерия является страной, вызывающей особую озабоченность из-за того, что христианство там находится под угрозой.
