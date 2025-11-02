Трамп анонсував можливе військове вторгнення США до Нігерії
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе військове вторгнення до Нігерії, якщо уряд країни продовжить допускати вбивства християн. Він доручив Пентагону підготуватись до швидкої та жорстокої атаки з метою знищення ісламських терористів.
Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію, при цьому якщо це станеться, то атака буде швидкою і жорстокою Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", Вашингтон негайно припинить допомогу і підтримку і може зробити й інші кроки.
Цілком можливе вторгнення в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння
Він повідомив, що доручив Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив діяти швидко.
"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", - підсумував президент США.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Нігерія є країною, що викликає особливу стурбованість через те, що християнство там перебуває під загрозою.
