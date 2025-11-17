Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

Бойовики з провінції Західна Африка, яка знаходиться під контролем "Ісламської держави", заявили в понеділок, що стратили високопоставленого офіцера нігерійської армії, захопленого під час смертоносної засідки на військовий конвой. Це стало безпрецедентною ескалацією 16-річного повстанського руху, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Конвой, очолюваний бригадним генералом із 25-ї оперативної бригади, повертався з патрулювання в районі села Ваджироко на північному сході штату Борно пізно ввечері в п'ятницю, коли потрапив під тривалий обстріл, повідомили в армії.

За даними ЗМІ, підтверджено загибель чотирьох військовослужбовців.

Представник армії не відразу відповів на запит Reuters про коментарі, але в більш ранній заяві спростував повідомлення про викрадення генерала, назвавши їх "фейковими новинами" та закликавши громадськість ігнорувати неперевірені заяви, які розповсюджуються в інтернеті.

Однак у заяві, опублікованій на своєму пропагандистському каналі Amaq, ISWAP взяла на себе відповідальність за засідку і повідомила, що страчувала армійського офіцера, якого впізнали як командира бригади, після допиту. Агентство Reuters не змогло отримати незалежну перевірку цієї заяви.

Додамо

Штат Борно залишається епіцентром війни в Нігерії проти "Боко Харам" і угрупування ISWAP, що відкололося від неї. Незважаючи на військові наступи, цього року повстанці неодноразово захоплювали армійські бази та населені пункти, відступаючи лише після прибуття підкріплень.

Нещодавній сплеск нападів викликав побоювання щодо безпеки військ на передовій та ефективності контрповстанських операцій у регіоні.

