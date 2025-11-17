Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 14502 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 16338 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 17531 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 19510 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 19318 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43849 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25410 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19519 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21852 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Популярнi новини
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25212 перегляди
Boeing планує утричі збільшити постачання головок самонаведення для ракет Patriot - Bloomberg17 листопада, 09:30 • 4546 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість17 листопада, 09:49 • 19695 перегляди
Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо13:02 • 9150 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13029 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 43849 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 79732 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 73548 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 130490 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 108446 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 13082 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 25272 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 26384 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 20491 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39654 перегляди
Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Бойовики "Ісламської держави" заявили про страту високопоставленого офіцера нігерійської армії, захопленого під час засідки на військовий конвой. Це сталося після тривалого обстрілу конвою, що повертався з патрулювання в штаті Борно.

Смертоносна засідка: бойовики заявили про страту захопленого нігерійського генерала

Бойовики з провінції Західна Африка, яка знаходиться під контролем "Ісламської держави", заявили в понеділок, що стратили високопоставленого офіцера нігерійської армії, захопленого під час смертоносної засідки на військовий конвой. Це стало безпрецедентною ескалацією 16-річного повстанського руху, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Конвой, очолюваний бригадним генералом із 25-ї оперативної бригади, повертався з патрулювання в районі села Ваджироко на північному сході штату Борно пізно ввечері в п'ятницю, коли потрапив під тривалий обстріл, повідомили в армії.

За даними ЗМІ, підтверджено загибель чотирьох військовослужбовців.

Представник армії не відразу відповів на запит Reuters про коментарі, але в більш ранній заяві спростував повідомлення про викрадення генерала, назвавши їх "фейковими новинами" та закликавши громадськість ігнорувати неперевірені заяви, які розповсюджуються в інтернеті.

Однак у заяві, опублікованій на своєму пропагандистському каналі Amaq, ISWAP взяла на себе відповідальність за засідку і повідомила, що страчувала армійського офіцера, якого впізнали як командира бригади, після допиту. Агентство Reuters не змогло отримати незалежну перевірку цієї заяви.

Бойовики викрали 25 школярок у Нігерії, застреливши заступника директора17.11.25, 15:17 • 3194 перегляди

Додамо

Штат Борно залишається епіцентром війни в Нігерії проти "Боко Харам" і угрупування ISWAP, що відкололося від неї. Незважаючи на військові наступи, цього року повстанці неодноразово захоплювали армійські бази та населені пункти, відступаючи лише після прибуття підкріплень.

Нещодавній сплеск нападів викликав побоювання щодо безпеки військ на передовій та ефективності контрповстанських операцій у регіоні.

Трамп анонсував можливе військове вторгнення США до Нігерії02.11.25, 02:53 • 5717 переглядiв

Антоніна Туманова

