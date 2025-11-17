Смертельная засада: боевики заявили о казни захваченного нигерийского генерала

Боевики из провинции Западная Африка, находящейся под контролем "Исламского государства", заявили в понедельник, что казнили высокопоставленного офицера нигерийской армии, захваченного во время смертоносной засады на военный конвой. Это стало беспрецедентной эскалацией 16-летнего повстанческого движения, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Конвой, возглавляемый бригадным генералом из 25-й оперативной бригады, возвращался с патрулирования в районе села Ваджироко на северо-востоке штата Борно поздно вечером в пятницу, когда попал под длительный обстрел, сообщили в армии.

По данным СМИ, подтверждена гибель четырех военнослужащих.

Представитель армии не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях, но в более раннем заявлении опроверг сообщения о похищении генерала, назвав их "фейковыми новостями" и призвав общественность игнорировать непроверенные заявления, распространяемые в интернете.

Однако в заявлении, опубликованном на своем пропагандистском канале Amaq, ISWAP взяла на себя ответственность за засаду и сообщила, что казнила армейского офицера, которого опознали как командира бригады, после допроса. Агентство Reuters не смогло получить независимую проверку этого заявления.

Добавим

Штат Борно остается эпицентром войны в Нигерии против "Боко Харам" и отколовшейся от нее группировки ISWAP. Несмотря на военные наступления, в этом году повстанцы неоднократно захватывали армейские базы и населенные пункты, отступая лишь после прибытия подкреплений.

Недавний всплеск нападений вызвал опасения относительно безопасности войск на передовой и эффективности контрповстанческих операций в регионе.

