Великобритания объявила об усилении контроля над мигрантами: получить убежище станет сложнее

В понедельник, 17 ноября, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых шагах по ужесточению правил предоставления убежища, направленных на сдерживание незаконной миграции. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом правительство страны хочет уменьшить злоупотребления и сделать систему более контролируемой.

Махмуд подчеркнула, что страна и впредь будет принимать тех, кто действительно спасается от опасности, но нынешние правила слишком легко обходить. По ее словам, некоторые откровенно манипулируют темой миграции.

Система убежища уязвима для злоупотреблений, и этим пользуются темные силы - сказала Махмуд.

Среди предложенных правительством изменений - увеличение с 5 до 20 лет периода, который беженцы должны прожить в стране, прежде чем получить право подавать на постоянный статус.

Кроме того, Лондон пригрозил приостановить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если эти государства не согласятся принимать обратно нелегальных мигрантов и лиц, совершивших преступления.

Отдельно глава МВД сообщила о планах изменить трактовку статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на семейную жизнь и часто используется как основание для легализации членов семей мигрантов.

Она также отметила, что Великобритания будет работать с партнерами, разделяющими ее позицию, над пересмотром механизма применения статьи 3 ЕКПЧ - нормы, запрещающей пытки, - чтобы предотвратить ее злоупотребление в делах о "бесчеловечном или унижающем достоинство обращении".

Напомним

Ранее сообщалось, что правительством Британии запланированы масштабные изменения в содержании миграционной политики страны, с целью уменьшить количество переправ на лодках и заявлений о предоставлении убежища. Даже тем, кто уже получил убежище, будет разрешено оставаться в Великобритании лишь временно.

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинские беженцы, находящиеся на территории Соединенного Королевства, вернутся домой после завершения войны с Россией. Программа предоставления убежища украинским беженцам всегда задумывалась как временная схема.

