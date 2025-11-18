Великобритания объявила об усилении контроля над мигрантами: получить убежище станет сложнее
Киев • УНН
Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых шагах по ужесточению правил предоставления убежища. Изменения включают увеличение срока проживания беженцев до 20 лет для получения постоянного статуса и пересмотр применения статей Европейской конвенции по правам человека.
В понедельник, 17 ноября, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых шагах по ужесточению правил предоставления убежища, направленных на сдерживание незаконной миграции. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом правительство страны хочет уменьшить злоупотребления и сделать систему более контролируемой.
Махмуд подчеркнула, что страна и впредь будет принимать тех, кто действительно спасается от опасности, но нынешние правила слишком легко обходить. По ее словам, некоторые откровенно манипулируют темой миграции.
Система убежища уязвима для злоупотреблений, и этим пользуются темные силы
Среди предложенных правительством изменений - увеличение с 5 до 20 лет периода, который беженцы должны прожить в стране, прежде чем получить право подавать на постоянный статус.
Кроме того, Лондон пригрозил приостановить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если эти государства не согласятся принимать обратно нелегальных мигрантов и лиц, совершивших преступления.
Отдельно глава МВД сообщила о планах изменить трактовку статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на семейную жизнь и часто используется как основание для легализации членов семей мигрантов.
Она также отметила, что Великобритания будет работать с партнерами, разделяющими ее позицию, над пересмотром механизма применения статьи 3 ЕКПЧ - нормы, запрещающей пытки, - чтобы предотвратить ее злоупотребление в делах о "бесчеловечном или унижающем достоинство обращении".
Напомним
Ранее сообщалось, что правительством Британии запланированы масштабные изменения в содержании миграционной политики страны, с целью уменьшить количество переправ на лодках и заявлений о предоставлении убежища. Даже тем, кто уже получил убежище, будет разрешено оставаться в Великобритании лишь временно.
Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинские беженцы, находящиеся на территории Соединенного Королевства, вернутся домой после завершения войны с Россией. Программа предоставления убежища украинским беженцам всегда задумывалась как временная схема.
