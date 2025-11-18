$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 13823 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 25479 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 24189 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 25161 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 24959 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21207 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 49935 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25972 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19833 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22344 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Великобритания объявила об усилении контроля над мигрантами: получить убежище станет сложнее

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых шагах по ужесточению правил предоставления убежища. Изменения включают увеличение срока проживания беженцев до 20 лет для получения постоянного статуса и пересмотр применения статей Европейской конвенции по правам человека.

Великобритания объявила об усилении контроля над мигрантами: получить убежище станет сложнее

В понедельник, 17 ноября, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о новых шагах по ужесточению правил предоставления убежища, направленных на сдерживание незаконной миграции. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом правительство страны хочет уменьшить злоупотребления и сделать систему более контролируемой.

Махмуд подчеркнула, что страна и впредь будет принимать тех, кто действительно спасается от опасности, но нынешние правила слишком легко обходить. По ее словам, некоторые откровенно манипулируют темой миграции. 

Система убежища уязвима для злоупотреблений, и этим пользуются темные силы

- сказала Махмуд.

Среди предложенных правительством изменений - увеличение с 5 до 20 лет периода, который беженцы должны прожить в стране, прежде чем получить право подавать на постоянный статус.

Кроме того, Лондон пригрозил приостановить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и Демократической Республики Конго, если эти государства не согласятся принимать обратно нелегальных мигрантов и лиц, совершивших преступления.

Отдельно глава МВД сообщила о планах изменить трактовку статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на семейную жизнь и часто используется как основание для легализации членов семей мигрантов.

Она также отметила, что Великобритания будет работать с партнерами, разделяющими ее позицию, над пересмотром механизма применения статьи 3 ЕКПЧ - нормы, запрещающей пытки, - чтобы предотвратить ее злоупотребление в делах о "бесчеловечном или унижающем достоинство обращении".

Напомним

Ранее сообщалось, что правительством Британии запланированы масштабные изменения в содержании миграционной политики страны, с целью уменьшить количество переправ на лодках и заявлений о предоставлении убежища. Даже тем, кто уже получил убежище, будет разрешено оставаться в Великобритании лишь временно.

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд заявила, что украинские беженцы, находящиеся на территории Соединенного Королевства, вернутся домой после завершения войны с Россией. Программа предоставления убежища украинским беженцам всегда задумывалась как временная схема.

Вита Зеленецкая

