Британія оголосила про посилення контролю над мігрантами: отримати притулок стане складніше

У понеділок, 17 листопада міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про нові кроки щодо посилення правил надання притулку, спрямовані на стримування незаконної міграції. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у такий спосіб уряд країни хоче зменшити зловживання та зробити систему більш контрольованою.

Махмуд підкреслила, що країна й надалі прийматиме тих, хто справді рятується від небезпеки, але нинішні правила занадто легко обходити. За її словами, дехто відверто маніпулює темою міграції.

Система притулку вразлива до зловживань, і цим користуються темні сили - сказала Махмуд.

Серед запропонованих урядом змін - збільшення з 5 до 20 років періоду, який біженці повинні прожити в країні, перш ніж отримати право подаватися на постійний статус.

Крім того, Лондон пригрозив призупинити видачу віз громадянам Анголи, Намібії та Демократичної Республіки Конго, якщо ці держави не погодяться приймати назад нелегальних мігрантів та осіб, які вчинили злочини.

Окремо очільниця МВС повідомила про плани змінити трактування статті 8 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на сімейне життя й часто використовується як підстава для легалізації членів родин мігрантів.

Вона також зазначила, що Велика Британія працюватиме з партнерами, які поділяють її позицію, над переглядом механізму застосування статті 3 ЄКПЛ - норми, що забороняє катування, - щоб запобігти її зловживанню у справах про "нелюдське або принизливе поводження".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що урядом Британії заплановано масштабні зміни до змісту міграційної політики країни, з метою зменшити кількість переправ на човнах та заяв про надання притулку. Навіть тим, хто вже отримав притулок, буде дозволено залишатися у Великій Британії лише тимчасово.

Голова МВС Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що українські біженці, які перебувають на території Сполученого Королівства, повернуться додому після завершення війни з росією. Програма надання притулку українським біженцям завжди задумувалася як тимчасова схема.

