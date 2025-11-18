Британія оголосила про посилення контролю над мігрантами: отримати притулок стане складніше

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 листопада, 16:21 • 14067 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 26076 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 24665 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 25633 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 25259 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 21312 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 50209 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26006 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19851 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22361 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.8м/с
68%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Спроба просунути свою зброю: рф показала на виставці в Дубаї копію ізраїльського дрона та систему ППОPhoto17 листопада, 14:23 • 5186 перегляди
Вони хочуть "пересидіти" Трампа: у ЦПД прокоментували слова медведєва про терміни завершення "СВО"17 листопада, 15:41 • 11897 перегляди
Рідкісний політ: На авіашоу в Дубаї перетнулися американський та російський літаки-невидимки – BloombergPhoto17 листопада, 15:45 • 7268 перегляди
САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави17 листопада, 16:01 • 4128 перегляди
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому19:09 • 3638 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 50211 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 84641 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 77894 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 134990 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 112642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Чернишов
Блогери
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Село
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 20577 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 28678 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 29238 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 22972 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 42135 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
C-130 Hercules
Bild
Дипломатка

Британія оголосила про посилення контролю над мігрантами: отримати притулок стане складніше

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про нові кроки щодо посилення правил надання притулку. Зміни включають збільшення терміну проживання біженців до 20 років для отримання постійного статусу та перегляд застосування статей Європейської конвенції з прав людини.

Британія оголосила про посилення контролю над мігрантами: отримати притулок стане складніше

У понеділок, 17 листопада міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд оголосила про нові кроки щодо посилення правил надання притулку, спрямовані на стримування незаконної міграції. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у такий спосіб уряд країни хоче зменшити зловживання та зробити систему більш контрольованою.

Махмуд підкреслила, що країна й надалі прийматиме тих, хто справді рятується від небезпеки, але нинішні правила занадто легко обходити. За її словами, дехто відверто маніпулює темою міграції. 

Система притулку вразлива до зловживань, і цим користуються темні сили

- сказала Махмуд.

Серед запропонованих урядом змін - збільшення з 5 до 20 років періоду, який біженці повинні прожити в країні, перш ніж отримати право подаватися на постійний статус.

Крім того, Лондон пригрозив призупинити видачу віз громадянам Анголи, Намібії та Демократичної Республіки Конго, якщо ці держави не погодяться приймати назад нелегальних мігрантів та осіб, які вчинили злочини.

Окремо очільниця МВС повідомила про плани змінити трактування статті 8 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на сімейне життя й часто використовується як підстава для легалізації членів родин мігрантів.

Вона також зазначила, що Велика Британія працюватиме з партнерами, які поділяють її позицію, над переглядом механізму застосування статті 3 ЄКПЛ - норми, що забороняє катування, - щоб запобігти її зловживанню у справах про "нелюдське або принизливе поводження".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що урядом Британії заплановано масштабні зміни до змісту міграційної політики країни, з метою зменшити кількість переправ на човнах та заяв про надання притулку. Навіть тим, хто вже отримав притулок, буде дозволено залишатися у Великій Британії лише тимчасово.

Голова МВС Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що українські біженці, які перебувають на території Сполученого Королівства, повернуться додому після завершення війни з росією. Програма надання притулку українським біженцям завжди задумувалася як тимчасова схема.

Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький15.11.25, 10:13 • 45694 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини СвітуНаші за кордоном
Війна в Україні
Reuters
Ангола
Велика Британія
Демократична Республіка Конго