Уряд Британії посилює міграційну політику, статус біженця регулярно переглядатиметься

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Урядом Британії заплановано масштабні зміни до змісту міграційної політики країни, з метою зменшити кількість переправ на човнах та заяв про надання притулку. Навіть тим, хто вже отримав притулок, буде дозволено залишатися у Великій Британії лише тимчасово.

Уряд Британії посилює міграційну політику, статус біженця регулярно переглядатиметься

Міністр внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд, намагаючись заспокоїти зростаючі побоювання щодо імміграції, планує внести зміни до законів, які гарантують житло та фінансову підтримку шукачам притулку.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Sunday Times.

Деталі

Уряд Великої Британії оголосив про масштабні зміни у системі надання притулку мігрантам. Профільний міністр Шабана Махмуд заявила, що у рамках дій спрямованих на "відновлення контролю та справедливості в системі", буде оголошено про "скасування британського золотого паспорту для шукачів притулку".

Наразі люди зі статусом біженця отримують документ протягом п'яти років, після чого вони можуть подати заяву на постійне проживання, а згодом і на громадянство.

За новими планами, біженці, яким вже надано притулок, можуть чекати близько 20 років, перш ніж отримають дозвіл на оформлення довгострокового проживання у Сполученому Королівстві. 

Згідно з заявою уряду Британії, після нових змін допомога мігрантам стане "дискреційною": вноситься можливість відмови у допомозі тим, хто може працювати або має навіть активи у країні.

Водночас, за даними британських ЗМІ, більшість шукачів притулку, які зараз отримують підтримку, навряд чи постраждають. Урядові джерела повідомили, що правила, які означають, що більшість шукачів притулку не можуть мати роботу, не зміняться.

Суть суттєвих змін у політиці надання притулку відбулася, оскільки уряд прагне зменшити кількість переправ на невеликих човнах та заяв про надання притулку. Махмуд розповіла Sunday Times, що реформи "покликані, по суті, сказати людям: не приїжджайте до цієї країни як нелегальний мігрант, не сідайте на човен".

У Великій Британії близько 100 000 осіб отримують підтримку в наданні притулку, переважна більшість з яких проживає за рахунок держави. Близько третини залишаються в готелях.

Лейбористський уряд перебуває під сильним тиском, щоб зменшити кількість біженців та мігрантів у країні, враховуючи низькі рейтинги схвалення. Політична сила прем'єр-міністра Кіра Стармера пообіцяла припинити цю практику до 2029 року.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вивчає політику Данії щодо прикордонного контролю та надання притулку. Це відбувається на тлі зростання кількості нелегальних перетинів Ла-Маншу та розбіжностей у Лейбористській партії.

Ігор Тележніков

