Уряд Британії посилює міграційну політику, статус біженця регулярно переглядатиметься

Урядом Британії заплановано масштабні зміни до змісту міграційної політики країни, з метою зменшити кількість переправ на човнах та заяв про надання притулку. Навіть тим, хто вже отримав притулок, буде дозволено залишатися у Великій Британії лише тимчасово.