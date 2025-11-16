Правительство Британии ужесточает миграционную политику, статус беженца будет регулярно пересматриваться

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, пытаясь успокоить растущие опасения по поводу иммиграции, планирует внести изменения в законы, гарантирующие жилье и финансовую поддержку просителям убежища.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Sunday Times.

Подробности

Правительство Великобритании объявило о масштабных изменениях в системе предоставления убежища мигрантам. Профильный министр Шабана Махмуд заявила, что в рамках действий, направленных на "восстановление контроля и справедливости в системе", будет объявлено об "отмене британского золотого паспорта для просителей убежища".

Сейчас люди со статусом беженца получают документ в течение пяти лет, после чего они могут подать заявление на постоянное проживание, а впоследствии и на гражданство.

По новым планам, беженцы, которым уже предоставлено убежище, могут ждать около 20 лет, прежде чем получат разрешение на оформление долгосрочного проживания в Соединенном Королевстве.

Согласно заявлению правительства Великобритании, после новых изменений помощь мигрантам станет "дискреционной": вносится возможность отказа в помощи тем, кто может работать или имеет даже активы в стране.

В то же время, по данным британских СМИ, большинство просителей убежища, которые сейчас получают поддержку, вряд ли пострадают. Правительственные источники сообщили, что правила, означающие, что большинство просителей убежища не могут иметь работу, не изменятся.

Суть существенных изменений в политике предоставления убежища произошла, поскольку правительство стремится уменьшить количество переправ на небольших лодках и заявлений о предоставлении убежища. Махмуд рассказала Sunday Times, что реформы "призваны, по сути, сказать людям: не приезжайте в эту страну как нелегальный мигрант, не садитесь на лодку".

В Великобритании около 100 000 человек получают поддержку в предоставлении убежища, подавляющее большинство из которых проживает за счет государства. Около трети остаются в отелях.

Лейбористское правительство находится под сильным давлением, чтобы уменьшить количество беженцев и мигрантов в стране, учитывая низкие рейтинги одобрения. Политическая сила премьер-министра Кира Стармера пообещала прекратить эту практику к 2029 году.

Напомним

Министерство внутренних дел Великобритании изучает политику Дании по пограничному контролю и предоставлению убежища. Это происходит на фоне роста количества нелегальных пересечений Ла-Манша и разногласий в Лейбористской партии.