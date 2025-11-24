Жду подробного доклада о переговорах в Женеве - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В разговоре, в частности, речь шла о переговорах в Женеве по мирному плану Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Сейчас премьер-министр Испании находится в Анголе, где проходит саммит ЕС - Африканский союз. Зеленский рассказал о ходе вчерашних встреч в Женеве и результатах, которые они принесли.

В течение ближайшего часа ожидаю подробный доклад украинской делегации. Важно, что вместе с нами к контактам с американской командой привлечены также другие европейцы. Будущее Украины - в Европейском Союзе, и сейчас решаются вопросы общей безопасности наших людей