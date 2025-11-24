$42.270.11
16:43 • 11011 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 18588 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 18034 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 20629 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 31234 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 28370 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17078 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14123 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 11987 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50 • 10215 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21 • 11126 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 31235 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 28370 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 44736 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 70197 просмотра
Жду подробного доклада о переговорах в Женеве - Зеленский

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Обсуждались переговоры в Женеве по мирному плану Дональда Трампа.

Жду подробного доклада о переговорах в Женеве - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В разговоре, в частности, речь шла о переговорах в Женеве по мирному плану Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

Подробности

Сейчас премьер-министр Испании находится в Анголе, где проходит саммит ЕС - Африканский союз. Зеленский рассказал о ходе вчерашних встреч в Женеве и результатах, которые они принесли.

В течение ближайшего часа ожидаю подробный доклад украинской делегации. Важно, что вместе с нами к контактам с американской командой привлечены также другие европейцы. Будущее Украины - в Европейском Союзе, и сейчас решаются вопросы общей безопасности наших людей

 - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Он заявил, что делегация Украины возвращается из Женевы.

Евгений Устименко

