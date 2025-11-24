Жду подробного доклада о переговорах в Женеве - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Обсуждались переговоры в Женеве по мирному плану Дональда Трампа.
Подробности
Сейчас премьер-министр Испании находится в Анголе, где проходит саммит ЕС - Африканский союз. Зеленский рассказал о ходе вчерашних встреч в Женеве и результатах, которые они принесли.
В течение ближайшего часа ожидаю подробный доклад украинской делегации. Важно, что вместе с нами к контактам с американской командой привлечены также другие европейцы. Будущее Украины - в Европейском Союзе, и сейчас решаются вопросы общей безопасности наших людей
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Он заявил, что делегация Украины возвращается из Женевы.