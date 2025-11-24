$42.270.11
16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 17574 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 17402 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 20033 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 30365 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 27868 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 16943 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14066 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 11940 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10174 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Чекаю на детальну доповідь щодо переговорів в Женеві - Зеленський

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Обговорювалися переговори в Женеві щодо мирного плану Дональда Трампа.

Чекаю на детальну доповідь щодо переговорів в Женеві - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У розмові, зокрема, йшлось про переговори в Женеві щодо мирного плану Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Деталі

Наразі прем’єр-міністр Іспанії перебуває зараз в Анголі, де триває саміт ЄС - Африканський союз. Зеленський розповів про перебіг учорашніх зустрічей у Женеві та результати, які вони принесли.

Впродовж найближчої години очікую на детальну доповідь української делегації. Важливо, що разом із нами до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Майбутнє України - у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки наших людей

 - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере. Він заявив, що делегація України повертається з Женеви.

Євген Устименко

