Чекаю на детальну доповідь щодо переговорів в Женеві - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У розмові, зокрема, йшлось про переговори в Женеві щодо мирного плану Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
Деталі
Наразі прем’єр-міністр Іспанії перебуває зараз в Анголі, де триває саміт ЄС - Африканський союз. Зеленський розповів про перебіг учорашніх зустрічей у Женеві та результати, які вони принесли.
Впродовж найближчої години очікую на детальну доповідь української делегації. Важливо, що разом із нами до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Майбутнє України - у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки наших людей
