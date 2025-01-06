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Від безбивних слонів до равликів: як тварини пристосовуються до людської діяльності

Київ • УНН

 • 94461 перегляди

Вчені виявили незвичайні адаптації тварин до урбанізації та людської діяльності. Серед змін - коротші крила у ластівок, бліді мушлі равликів та безбивні слони в Африці.

Вплив людства торкнувся кожної частини планети, і природа відповідає на ці зміни. Вчені досліджують, як тварини та рослини адаптуються до змін клімату, забруднення та урбанізації.

Деякі види переміщаються в холодні води або змінюють час активності, а рослини пристосовуються до міського середовища. Ці зміни показують, як людська діяльність впливає на еволюційні процеси.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Червоне дерево

Червоне дерево відоме своєю довговічністю, стійкістю до гниття та насичено-червоною деревиною, крім того, воно стало синонімом розкоші. Їх знищили заради деревини, тож популяція скоротилася більш ніж на 70% у деяких країнах. Попри те, що старі дерева в основному зникли, сам вид все ще широко поширений у багатьох областях. Але тепер він росте в дещо іншій формі.

Вид, який зараз вважається комерційно вимерлим у багатьох частинах свого ареалу в Карибському басейні, все ще існує і навіть поширений у деяких районах. Але ці молоді дерева більше не ростуть високими і ніколи не виростуть до висоти, якою раніше славився цей вид

- каже доктор Малін Ріверс, природоохоронець Міжнародної організації охорони ботанічних садів.

У той час як червоне дерево колись виростало до 20 метрів, а іноді й перевищувало його висоту тепер червоне дерево існує у вигляді менших чагарникових дерев, які не мають комерційної цінності.

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Оскільки найбільші дерева були зрізані, вони не змогли відтворити та поділитися своїм різноманітним генофондом, що сприяло високому зростанню виду.

Гнізда сороки з шипами

Пташині гнізда з шипами, щоб відлякувати хижаків, є звичним явищем у містах. Однак дослідники виявили, що сороки почали використовувати шипи, які раніше служили для відлякування птахів, як будівельний матеріал для своїх гнізд. Аспірант Auke-Florian Hiemstra зазначив, що це частина зростаючої тенденції, коли птахи використовують штучні матеріали для гнізд.

Зірки, які люблять пивні пляшки

Вперше описаний у 2018 році, вид Astrophiura caroleae є крихкою зіркою, знайденою на глибині близько 300 метрів біля узбережжя Кюрасао. Ця п’ятикутна істота, родич морської зірки, була зібрана підводним апаратом доктором Девідом Поусоном, куратором Музею природної історії.

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Вчені виявили, що цей вид успішно освоює нові середовища, зокрема викинуті пляшки та гумові шини. Доктор Г’ю Картер зазначає, що Astrophiura caroleae живе на твердих субстратах, зокрема на створених людьми об’єктах.

Живі зразки спостерігалися лише на викинутих пляшках Heineken на глибині близько 300 метрів, які, ймовірно, були викинуті за борт денними рибалками. Цікаво, що представники роду вважаються фахівцями з твердих субстратів, тож переважно живуть на скелях, і здається, що цей вид досить успішно продовжує традицію на створених людиною детритах

- каже Доктор Г’ю Картер, експерт з морських зірок з NHM.

Равлики з блідими мушлями

Дослідження лісових равликів, проведене вченими в Нідерландах, показало, що равлики, які живуть у міських умовах, мають раковини більш блідого кольору. Це явище вчені пов’язують з підвищенням температури в містах, яка може бути на 8°C вищою, ніж у сільській місцевості.

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Професор Менно Шілтуйзен зазначає, що блідий колір мушлі допомагає равликам уникати перегріву в спекотні літні дні, оскільки темніші мушлі нагріваються сильніше.

Ластівки з коротшими крилами

Дослідження скелястих ластівок на південному заході Небраски показало, що птахи адаптувалися до ризику бути враженими проїжджаючими автомобілями, розвиваючи коротші крила. Це дозволило їм бути спритнішими й уникати транспорту, що наближається. Птахи з довшими крилами частіше гинули, оскільки не могли так швидко маневрувати. 

Слони без бивнів

Під час громадянської війни в Мозамбіку масове браконьєрство бойовиків призвело до того, що чисельність африканських саванних слонів у національному парку Горонгоса впала більш ніж на 90%.  

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Оскільки популяції зараз відновлюються та представляють собою один із найважливіших прикладів глобального відновлення, багато слонів не мають бивнів. За словами дослідників, це наслідок того, що безбивні слони менш імовірно стають об’єктами браконьєрів. Така сама зміна була зафіксована в Танзанії.

Нагадаємо 

Вчені зі США та Чилі виявили новий вид амфіподи Dulcibella camanchaca в Атакамській западині. Хижак розміром 4 см полює на менших амфіпод та є першим активним хижаком, знайденим на такій глибині.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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