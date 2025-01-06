От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
11:33 • 36326 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
09:19 • 100235 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 171057 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 393636 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 320857 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 445329 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 220987 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 186790 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143430 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122980 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

 • 119735 просмотра
"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

 • 122042 просмотра
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

 • 119834 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

07:56 • 108546 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

09:58 • 107230 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 15391 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

11:09 • 68847 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

09:58 • 107230 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 187167 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 393636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 4838 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 10062 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

07:56 • 108546 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 70277 просмотра
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

 • 119834 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

Киев  •  УНН

 • 4174 просмотра

Read in English

Ученые обнаружили необычные адаптации животных к урбанизации и человеческой деятельности. Среди изменений - более короткие крылья у ласточек, бледные раковины улиток и безымянные слоны в Африке.

Влияние человечества коснулось каждой части планеты, и природа отвечает на эти изменения. Ученые исследуют, как животные и растения адаптируются к изменениям климата, загрязнению и урбанизации.

Некоторые виды перемещаются в холодные воды или меняют время активности, а растения приспосабливаются к городской среде. Эти изменения показывают, как человеческая деятельность влияет на эволюционные процессы.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Красное дерево

Красное дерево известно своей долговечностью, устойчивостью к гниению и насыщенно-красной древесиной, кроме того, оно стало синонимом роскоши. Их уничтожили ради древесины, поэтому популяция сократилась более чем на 70% в некоторых странах. Несмотря на то, что старые деревья в основном исчезли, сам вид все еще широко распространен во многих областях. Но теперь он растет в несколько иной форме.

Вид, который сейчас считается коммерчески вымершим во многих частях своего ареала в Карибском бассейне, все еще существует и даже распространен в некоторых районах. Но эти молодые деревья больше не растут высокими и никогда не вырастут до высоты, которой раньше славился этот вид

- говорит доктор Малин Риверс, природоохранник Международной организации охраны ботанических садов.

В то время как красное дерево когда-то вырастало до 20 метров, а иногда и превышало его высоту теперь красное дерево существует в виде меньших кустарниковых деревьев, которые не имеют коммерческой ценности.

Image

Поскольку самые большие деревья были срезаны, они не смогли воспроизвести и поделиться своим разнообразным генофондом, что способствовало высокому росту вида.

Гнезда сороки с шипами

Птичьи гнезда с шипами, чтобы отпугивать хищников, являются обычным явлением в городах. Однако исследователи обнаружили, что сороки начали использовать шипы, которые ранее служили для отпугивания птиц, в качестве строительного материала для своих гнезд. Аспирант Auke-Florian Hiemstra отметил, что это часть растущей тенденции, когда птицы используют искусственные материалы для гнезд.

Звезды, которые любят пивные бутылки

Впервые описанный в 2018 году, вид Astrophiura caroleae является хрупкой звездой, найденной на глубине около 300 метров у побережья Кюрасао. Это пятиконечное существо, родственник морской звезды, было собрано подводным аппаратом доктором Дэвидом Поусоном, куратором Музея естественной истории.

Image

Ученые обнаружили, что этот вид успешно осваивает новые среды, в частности выброшенные бутылки и резиновые шины. Доктор Хью Картер отмечает, что Astrophiura caroleae живет на твердых субстратах, в частности на созданных людьми объектах.

Живые образцы наблюдались только на выброшенных бутылках Heineken на глубине около 300 метров, которые, вероятно, были выброшены за борт дневными рыбаками. Интересно, что представители рода считаются специалистами по твердым субстратам, поэтому преимущественно живут на скалах, и кажется, что этот вид довольно успешно продолжает традицию на созданных человеком детритах

- говорит Доктор Хью Картер, эксперт по морским звездам из NHM.

Улитки с бледными раковинами

Исследование лесных улиток, проведенное учеными в Нидерландах, показало, что улитки, живущие в городских условиях, имеют раковины более бледного цвета. Это явление ученые связывают с повышением температуры в городах, которая может быть на 8°C выше, чем в сельской местности.

Image

Профессор Менно Шилтуйзен отмечает, что бледный цвет раковины помогает улиткам избегать перегрева в жаркие летние дни, поскольку более темные раковины нагреваются сильнее.

Ласточки с более короткими крыльями

Исследование скалистых ласточек на юго-западе Небраски показало, что птицы адаптировались к риску быть пораженными проезжающими автомобилями, развивая более короткие крылья. Это позволило им быть более ловкими и избегать приближающегося транспорта. Птицы с более длинными крыльями чаще погибали, поскольку не могли так быстро маневрировать. 

Слоны без бивней

Во время гражданской войны в Мозамбике массовое браконьерство боевиков привело к тому, что численность африканских саванных слонов в национальном парке Горонгоса упала более чем на 90%.  

Image

Поскольку популяции сейчас восстанавливаются и представляют собой один из важнейших примеров глобального восстановления, многие слоны не имеют бивней. По словам исследователей, это следствие того, что безубойные слоны менее вероятно становятся объектами браконьеров. Такое же изменение было зафиксировано в Танзании.

Напомним 

Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираТехнологииУНН Lite
tanzaniyaТанзания
chiliЧили
mozambikМозамбик
niderlandiНидерланды
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты