От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

Влияние человечества коснулось каждой части планеты, и природа отвечает на эти изменения. Ученые исследуют, как животные и растения адаптируются к изменениям климата, загрязнению и урбанизации.

Некоторые виды перемещаются в холодные воды или меняют время активности, а растения приспосабливаются к городской среде. Эти изменения показывают, как человеческая деятельность влияет на эволюционные процессы.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Красное дерево

Красное дерево известно своей долговечностью, устойчивостью к гниению и насыщенно-красной древесиной, кроме того, оно стало синонимом роскоши. Их уничтожили ради древесины, поэтому популяция сократилась более чем на 70% в некоторых странах. Несмотря на то, что старые деревья в основном исчезли, сам вид все еще широко распространен во многих областях. Но теперь он растет в несколько иной форме.

Вид, который сейчас считается коммерчески вымершим во многих частях своего ареала в Карибском бассейне, все еще существует и даже распространен в некоторых районах. Но эти молодые деревья больше не растут высокими и никогда не вырастут до высоты, которой раньше славился этот вид - говорит доктор Малин Риверс, природоохранник Международной организации охраны ботанических садов.

В то время как красное дерево когда-то вырастало до 20 метров, а иногда и превышало его высоту теперь красное дерево существует в виде меньших кустарниковых деревьев, которые не имеют коммерческой ценности.

Поскольку самые большие деревья были срезаны, они не смогли воспроизвести и поделиться своим разнообразным генофондом, что способствовало высокому росту вида.

Гнезда сороки с шипами

Птичьи гнезда с шипами, чтобы отпугивать хищников, являются обычным явлением в городах. Однако исследователи обнаружили, что сороки начали использовать шипы, которые ранее служили для отпугивания птиц, в качестве строительного материала для своих гнезд. Аспирант Auke-Florian Hiemstra отметил, что это часть растущей тенденции, когда птицы используют искусственные материалы для гнезд.

Звезды, которые любят пивные бутылки

Впервые описанный в 2018 году, вид Astrophiura caroleae является хрупкой звездой, найденной на глубине около 300 метров у побережья Кюрасао. Это пятиконечное существо, родственник морской звезды, было собрано подводным аппаратом доктором Дэвидом Поусоном, куратором Музея естественной истории.

Ученые обнаружили, что этот вид успешно осваивает новые среды, в частности выброшенные бутылки и резиновые шины. Доктор Хью Картер отмечает, что Astrophiura caroleae живет на твердых субстратах, в частности на созданных людьми объектах.

Живые образцы наблюдались только на выброшенных бутылках Heineken на глубине около 300 метров, которые, вероятно, были выброшены за борт дневными рыбаками. Интересно, что представители рода считаются специалистами по твердым субстратам, поэтому преимущественно живут на скалах, и кажется, что этот вид довольно успешно продолжает традицию на созданных человеком детритах - говорит Доктор Хью Картер, эксперт по морским звездам из NHM.

Улитки с бледными раковинами

Исследование лесных улиток, проведенное учеными в Нидерландах, показало, что улитки, живущие в городских условиях, имеют раковины более бледного цвета. Это явление ученые связывают с повышением температуры в городах, которая может быть на 8°C выше, чем в сельской местности.

Профессор Менно Шилтуйзен отмечает, что бледный цвет раковины помогает улиткам избегать перегрева в жаркие летние дни, поскольку более темные раковины нагреваются сильнее.

Ласточки с более короткими крыльями

Исследование скалистых ласточек на юго-западе Небраски показало, что птицы адаптировались к риску быть пораженными проезжающими автомобилями, развивая более короткие крылья. Это позволило им быть более ловкими и избегать приближающегося транспорта. Птицы с более длинными крыльями чаще погибали, поскольку не могли так быстро маневрировать.

Слоны без бивней

Во время гражданской войны в Мозамбике массовое браконьерство боевиков привело к тому, что численность африканских саванных слонов в национальном парке Горонгоса упала более чем на 90%.

Поскольку популяции сейчас восстанавливаются и представляют собой один из важнейших примеров глобального восстановления, многие слоны не имеют бивней. По словам исследователей, это следствие того, что безубойные слоны менее вероятно становятся объектами браконьеров. Такое же изменение было зафиксировано в Танзании.

Напомним

Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.