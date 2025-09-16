Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів

На глобальному ринку коштовностей триває так звана "велика ротація": інтерес і капітал зміщуються від класичних безбарвних діамантів до унікальних кольорових каменів із підтвердженим рідкісним походженням. Саме рідкість, колір, чистота, розмір і наявність надійного сертифіката сьогодні найбільше впливають на ціну дорогоцінних каменів. Чи можуть українці стати повноцінними гравцями на ринку інвестицій в дорогоцінне каміння, розбирався УНН.

Світ: куди "тягне" гроші

У світі коштовностей правила диктують не біржі, а великі аукціони. Найпопулярніші Sotheby’s та Christie’s, які по суті є "Wall Street" для рубінів сапфірів і діамантів.

Аналіз ринку останніх двох років показав, що гроші концентруються у верхівці піраміди – в 1% каменів, настільки рідкісних, що вони майже виходять за межі статистики. Унікальні кольори, великі розміри, відсутність будь-яких втручань людини в обробку та сертифікати від найповажніших лабораторій – це і є формула, яка відриває ціни "трофейних" каменів від середнього ринку. Про це в ексклюзивному коментарі для УНН розповіла Наталія Вовк, гемолог, експертка з ідентифікації та оцінки дорогоцінних каменів, випускник Гемологічного інституту Америки GIA (Карлсбад, США) та Гемологічного центру України.

Перш за все на вартість дорогоцінного каміння впливають: рідкість, чим камінь унікальніше, тим ціна вище, а на унікальність впливає розмір у своїй категорії, тобто чим більший камінь, тим більше ціна може зростати і не в арифметичній, а в геометричній прогресії; далі йде такий важливий фактор, як наявність облагороджування, тобто наскільки людина вмішалась в якість (колір та чистоту), високо цінуються камені без облагороджування (природного кольору), як загалом, і все натуральне - розповіла Наталя Вовк.

Вона також підкреслила важливість сертифікації каменю, без нього купувати дорогоцінне каміння – це те саме, що одружуватися наосліп: ризиків багато, гарантій жодних. З цим погоджується і експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, яка у своїй авторській колонці про інвестиції в дорогоцінне каміння порадила українцям скрупульозно вивчити правила гри на ринку інвестицій в дорогоцінне каміння і лише потім вкладати туди гроші.

Інвестиції у дорогоцінне каміння можуть стати красивою пригодою, але навіть найяскравіший сапфір не замінить здорового глузду та скрупульозного підходу. Перед тим як починати гру – варто вивчити її правила, розуміти ризики й не піддаватися спокусі блиску. Бо у світі, де кожен камінь має свою історію, виграють ті, хто читає її уважно. І тоді замість розчарування ви отримаєте актив, який дарує і фінансову стабільність, і естетичне задоволення - розповіла Олена Сосєдка.

Факти лише підкреслюють цю тенденцію. Аукціони останніх місяців стали своєрідними "барометрами вартості". На Sotheby’s 10-каратний синій діамант категорії "Fancy Vivid Blue" пішов із молотка за 21,5 млн доларів. На Christie’s рожевий діамант "Marie-Thérèse Pink" вагою 10,38 карата коштував покупцеві 14 млн доларів. Бірманський рубін "Pigeon’s blood" у 8,01 карата показав результат у 6,4 млн доларів, а турмалін параїба з Мозамбіку вагою 7,46 карата – понад 2 млн доларів. Своє слово сказав і олександрит: бразильський камінь у 16,53 карата встановив нову планку для категорії, досягнувши 1,9 млн доларів.

Україна: мало ліквідності й особливі порядки

Якщо у світі ціни на коштовності формують великі аукціони й глобальний попит, то в Україні ситуація інакша. Вітчизняний ринок вторинних продажів дорогоцінних каменів майже відсутній, а ключовими каналами залишаються комісійні вітрини та мережі ломбардів, де їх вартість далека від ринкової. Саме через це ліквідність каменів на внутрішньому ринку України мінімальна.

В Україні є особливий, не зовсім притаманний більшості країн, вид реалізації через систему скупок або ломбардів. Але ломбардна ціна на заставне майно, таке як дорогоцінне каміння, дуже сильно відрізняється від комерційної ціни. Якщо ви звернетеся, наприклад, до будь-якої мережі ломбардів, там навіть діаманти, які приймаються в заставу, оцінюються дуже-дуже дешево, буквально на рівні декількох гривень. Хоча цінність такої ювелірної вставки, ринкова цінність, набагато-набагато вища - зазначив Дмитро Видолоб, президент Союзу ювелірів України.

Відмінності видно й у споживчих смаках. Якщо для американців престиж – це великий діамант у центрі прикраси, то в Україні головну роль часто грає дизайн і художня ідея.

У США престижність виробу – це великий якісний діамант… Там діаманти у понад карат це мастхев для заручин. У нас же можуть бути персні з невеличким діамантом або доріжкою маленьких камінців. Головне, щоб виріб виглядав тендітно й ніжно. В Америці треба, щоб був… "булижник" - додав Видолоб.

Цей розрив між глобальними стандартами й українськими реаліями підкреслюють і ювеліри.

Якщо ми говоримо про дорогоцінні камені – назвати це хорошою інвестицією в Україні складно… і каміння, і вироби не є інвестицією у класичному розумінні. Якщо мова про прибуток, то вигідніше купувати золото у злитках. В Україні надзвичайно складно продати дорогоцінне каміння, навіть якщо є всі сертифікати – вторинного ринку фактично немає - погодилась засновниця бренду “Dari Jewelry” Дарі Чернікова.

Висновки

Отже, якщо глобальний ринок рухається в бік "трофейних" каменів і показує стабільне зростання, то в Україні поки працює лише одна стратегія: грати за міжнародними правилами – купувати й продавати через світові майданчики, обирати лише сертифіковане та рідкісне, і бути готовим чекати роками. Усе інше тут радше про емоції, ніж про інвестиції.