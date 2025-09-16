Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов

На глобальном рынке драгоценностей продолжается так называемая "большая ротация": интерес и капитал смещаются от классических бесцветных бриллиантов к уникальным цветным камням с подтвержденным редким происхождением. Именно редкость, цвет, чистота, размер и наличие надежного сертификата сегодня больше всего влияют на цену драгоценных камней. Могут ли украинцы стать полноценными игроками на рынке инвестиций в драгоценные камни, разбирался УНН.

Мир: куда "тянет" деньги

В мире драгоценностей правила диктуют не биржи, а крупные аукционы. Самые популярные Sotheby’s и Christie’s, которые по сути являются "Wall Street" для рубинов, сапфиров и бриллиантов.

Анализ рынка последних двух лет показал, что деньги концентрируются в верхушке пирамиды – в 1% камней, настолько редких, что они почти выходят за пределы статистики. Уникальные цвета, большие размеры, отсутствие каких-либо вмешательств человека в обработку и сертификаты от самых уважаемых лабораторий – это и есть формула, которая отрывает цены "трофейных" камней от среднего рынка. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН рассказала Наталья Вовк, геммолог, эксперт по идентификации и оценке драгоценных камней, выпускник Геммологического института Америки GIA (Карлсбад, США) и Геммологического центра Украины.

Прежде всего на стоимость драгоценных камней влияют: редкость, чем камень уникальнее, тем цена выше, а на уникальность влияет размер в своей категории, то есть чем больше камень, тем больше цена может расти и не в арифметической, а в геометрической прогрессии; далее идет такой важный фактор, как наличие облагораживания, то есть насколько человек вмешался в качество (цвет и чистоту), высоко ценятся камни без облагораживания (природного цвета), как в целом, и все натуральное - рассказала Наталья Вовк.

Она также подчеркнула важность сертификации камня, без него покупать драгоценные камни – это то же самое, что жениться вслепую: рисков много, гарантий никаких. С этим согласна и эксперт в сфере финансов Елена Соседка, которая в своей авторской колонке об инвестициях в драгоценные камни посоветовала украинцам скрупулезно изучить правила игры на рынке инвестиций в драгоценные камни и лишь потом вкладывать туда деньги.

Инвестиции в драгоценные камни могут стать красивым приключением, но даже самый яркий сапфир не заменит здравого смысла и скрупулезного подхода. Перед тем как начинать игру – стоит изучить ее правила, понимать риски и не поддаваться искушению блеска. Потому что в мире, где каждый камень имеет свою историю, выигрывают те, кто читает ее внимательно. И тогда вместо разочарования вы получите актив, который дарит и финансовую стабильность, и эстетическое удовольствие - рассказала Елена Соседка.

Факты лишь подчеркивают эту тенденцию. Аукционы последних месяцев стали своеобразными "барометрами стоимости". На Sotheby’s 10-каратный синий бриллиант категории "Fancy Vivid Blue" ушел с молотка за 21,5 млн долларов. На Christie’s розовый бриллиант "Marie-Thérèse Pink" весом 10,38 карата стоил покупателю 14 млн долларов. Бирманский рубин "Pigeon’s blood" в 8,01 карата показал результат в 6,4 млн долларов, а турмалин параиба из Мозамбика весом 7,46 карата – более 2 млн долларов. Свое слово сказал и александрит: бразильский камень в 16,53 карата установил новую планку для категории, достигнув 1,9 млн долларов.

Украина: мало ликвидности и особые порядки

Если в мире цены на драгоценности формируют крупные аукционы и глобальный спрос, то в Украине ситуация иная. Отечественный рынок вторичных продаж драгоценных камней почти отсутствует, а ключевыми каналами остаются комиссионные витрины и сети ломбардов, где их стоимость далека от рыночной. Именно из-за этого ликвидность камней на внутреннем рынке Украины минимальна.

В Украине есть особый, не совсем присущий большинству стран, вид реализации через систему скупок или ломбардов. Но ломбардная цена на залоговое имущество, такое как драгоценные камни, очень сильно отличается от коммерческой цены. Если вы обратитесь, например, в любую сеть ломбардов, там даже бриллианты, которые принимаются в залог, оцениваются очень-очень дешево, буквально на уровне нескольких гривен. Хотя ценность такой ювелирной вставки, рыночная ценность, намного-намного выше - отметил Дмитрий Выдолоб, президент Союза ювелиров Украины.

Различия видны и в потребительских вкусах. Если для американцев престиж – это большой бриллиант в центре украшения, то в Украине главную роль часто играет дизайн и художественная идея.

В США престижность изделия – это большой качественный бриллиант… Там бриллианты более карата это мастхэв для помолвки. У нас же могут быть кольца с небольшим бриллиантом или дорожкой маленьких камешков. Главное, чтобы изделие выглядело хрупко и нежно. В Америке надо, чтобы был… "булыжник" - добавил Выдолоб.

Этот разрыв между глобальными стандартами и украинскими реалиями подчеркивают и ювелиры.

Если мы говорим о драгоценных камнях – назвать это хорошей инвестицией в Украине сложно… и камни, и изделия не являются инвестицией в классическом понимании. Если речь о прибыли, то выгоднее покупать золото в слитках. В Украине чрезвычайно сложно продать драгоценные камни, даже если есть все сертификаты – вторичного рынка фактически нет - согласилась основательница бренда “Dari Jewelry” Дари Черникова.

Выводы

Итак, если глобальный рынок движется в сторону "трофейных" камней и показывает стабильный рост, то в Украине пока работает лишь одна стратегия: играть по международным правилам – покупать и продавать через мировые площадки, выбирать только сертифицированное и редкое, и быть готовым ждать годами. Все остальное здесь скорее об эмоциях, чем об инвестициях.