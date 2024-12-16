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Африканские парламентарии посетили оккупированную Донецкую область и наделали абсурдных заявлений. Украина резко отреагировала

Африканские парламентарии посетили оккупированную Донецкую область и наделали абсурдных заявлений. Украина резко отреагировала

Киев  •  УНН

 • 8418 просмотра

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МИД Украины выразил решительный протест из-за визита делегации Панафриканского парламента на оккупированную территорию Донецкой области. Делегация из 12 африканских стран приняла участие в российской пропагандистской акции.

Украина резко отреагировала на визит делегации Панафриканского парламента на временно оккупированную территорию Донецкой области и выразила решительный протест, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом делегации Панафриканского парламента в составе представителей Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика во временно оккупированную российской федерацией территорию Донецкой области Украины", - говорится в заявлении. 

Приняв участие в российской пропагандистской акции, африканские парламентарии проявили грубое неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и пренебрегли основополагающими принципами международного права, отметили в ведомстве.

В МИД подчеркивают, что полным абсурдом являются сделанные в ходе этого визита заявления о противодействии колониализму, сделанные на украинской земле, которая незаконно захвачена россией в ходе неоколониальной захватнической войны против Украины. 

"Визит африканской делегации противоречит духу дружбы и взаимного уважения, которыми характеризуются отношения Украины с государствами Африканского континента, и наносит серьезный ущерб репутации Панафриканского парламента, созданного в 2004 году в качестве одного из органов Африканского Союза, в частности с целью продвижения мира, безопасности и стабильности. 

Он также противоречит Совместному заявлению Председателя Африканского Союза и Председателя Комиссии Африканского Союза от 24 февраля 2022 года, в котором выражается призыв к россии и другим региональным и международным акторам "неуклонно уважать международное законодательство, территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

Официальный Киев надеется, что этот визит и высказанные в его ходе заявления не отражают официальной позиции Африканского Союза и Панафриканского парламента. 

"В этой связи требуем от руководства Африканского Союза и Панафриканского парламента решительно осудить посещение его представителями временно оккупированной Российской Федерацией территории Донецкой области Украины и в дальнейшем избегать любых контактов с представителями российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины", - резюмировали в МИД.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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