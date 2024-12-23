В Мозамбике количество жертв циклона «Чидо» возросло до 94
Киев • УНН
В Мозамбике циклон «Чидо» унес жизни 94 человек и ранил 768 человек. Стихия со скоростью ветра 260 км/ч повлияла на более 622 тысячи жителей и нанесла значительный ущерб инфраструктуре.
Власти Мозамбика заявили в воскресенье, что количество погибших в результате мощного циклона "Чидо" возросло до 94 человек. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Национальный институт по оценке рисков и управления катастрофами страны (INGD) сообщил, что 768 человек получили ранения.
Также сообщается, что в целом циклон, в той или иной степени, повлиял на более 622 000 человек.
Отмечается, что "Чидо" ударил по Мозамбику, что на юге Африки, еще 15 декабря со скоростью ветра в 260 км/ч, и 250-мм осадков за первые 24 часа.
Тот же циклон сначала вызвал хаос на французской территории Майотти в Индийском океане, а затем переместился на Мозамбик, Малави и Зимбабве.
В Мозамбике шторм обрушился на северные провинции, которые регулярно испытывают поражения от циклонов.
Наиболее негативно циклон повлиял на сектор образования и здравоохранения. В частности серьезно повреждена была школьная инфраструктура.
Напомним
Французская территория Майотта пострадала от мощного циклона со скоростью ветра более 225 км/ч. Спасатели ищут уцелевших среди разрушенных поселений, а население испытывает острую нехватку воды и пищи.