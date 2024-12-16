Циклон "Чидо" опустошил французскую Майотту: сотни людей могли погибнуть
Киев • УНН
Французская территория Майотта пострадала от мощного циклона со скоростью ветра более 225 км/ч. Спасатели ищут уцелевших среди разрушенных поселений, а население испытывает острую нехватку воды и пищи.
Сотни людей, как опасаются, погибли на Майотте после того, как французская территория в Индийском океане была опустошена мощным циклоном, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Целые поселения были сравнены с землей, когда циклон "Чидо" принес скорость ветра более 225 км/ч, причем самые бедные люди, живущие во временных убежищах, пострадали особенно сильно.
Спасатели, включая подкрепление из Франции, прочесывают завалы в поисках выживших.
Огромный ущерб инфраструктуре - с оборванными линиями электропередачи и непроходимыми дорогами - серьезно затрудняют проведение экстренных операций.
Некоторые из 320 000 жителей Майотты заявили, что испытывают острую нехватку продовольствия, воды и жилья.
Население Майотты, как указано, в значительной степени зависит от французской финансовой помощи и долгое время боролось с нищетой, безработицей и политической нестабильностью.
Около 75% населения живет за национальной чертой бедности, а безработица колеблется примерно на уровне каждого третьего.
Франсуа-Ксавье Бьевиль, префект острова, сообщил местным СМИ, что количество погибших может значительно возрасти после полной оценки ущерба. Он предупредил, что их будет "вероятно несколько сотен", а может и тысячи.
Циклон "Чидо" также обрушился на Мозамбик, где он вызвал внезапное наводнение, выкорчевывал деревья и повредил здания примерно в 40 км к югу от северного города Пемба.
Местные власти сообщили, что циклон вызвал структурные повреждения и отключение электроэнергии в северных прибрежных провинциях Нампула и Кабу-Делгаду в субботу утром.
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