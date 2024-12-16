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Циклон "Чидо" опустошил французскую Майотту: сотни людей могли погибнуть

Циклон "Чидо" опустошил французскую Майотту: сотни людей могли погибнуть

Киев  •  УНН

 • 2937 просмотра

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Французская территория Майотта пострадала от мощного циклона со скоростью ветра более 225 км/ч. Спасатели ищут уцелевших среди разрушенных поселений, а население испытывает острую нехватку воды и пищи.

Сотни людей, как опасаются, погибли на Майотте после того, как французская территория в Индийском океане была опустошена мощным циклоном, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Целые поселения были сравнены с землей, когда циклон "Чидо" принес скорость ветра более 225 км/ч, причем самые бедные люди, живущие во временных убежищах, пострадали особенно сильно.

Спасатели, включая подкрепление из Франции, прочесывают завалы в поисках выживших.

Огромный ущерб инфраструктуре - с оборванными линиями электропередачи и непроходимыми дорогами - серьезно затрудняют проведение экстренных операций.

Некоторые из 320 000 жителей Майотты заявили, что испытывают острую нехватку продовольствия, воды и жилья.

Население Майотты, как указано, в значительной степени зависит от французской финансовой помощи и долгое время боролось с нищетой, безработицей и политической нестабильностью.

Около 75% населения живет за национальной чертой бедности, а безработица колеблется примерно на уровне каждого третьего.

Франсуа-Ксавье Бьевиль, префект острова, сообщил местным СМИ, что количество погибших может значительно возрасти после полной оценки ущерба. Он предупредил, что их будет "вероятно несколько сотен", а может и тысячи.

Циклон "Чидо" также обрушился на Мозамбик, где он вызвал внезапное наводнение, выкорчевывал деревья и повредил здания примерно в 40 км к югу от северного города Пемба.

Местные власти сообщили, что циклон вызвал структурные повреждения и отключение электроэнергии в северных прибрежных провинциях Нампула и Кабу-Делгаду в субботу утром.

Торнадо обрушился на город в Калифорнии, а ледяной шторм охватил Средний Запад16 дек. 2024, 06:33 • 5850 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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